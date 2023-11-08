الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس هيئة الأركان في مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وشدد جلالة الملك على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.

--(بترا)

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08/11/2023 16:01:37