الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس هيئة الأركان في مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.
وشدد جلالة الملك على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.
--(بترا)
اح
08/11/2023 16:01:37
MENAFN08112023000117011021ID1107396377
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