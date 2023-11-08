مالية النواب تستكمل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- استكملت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة البيئة للأعوام 2018-2021.

وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، ومساعد الأمين العام مهندس عبدالمجيد خابور، ومدير التعويضات محمد الجازي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان العدوان، أن اللجنة عملت في وقت سابق على مناقشة هذه الاستيضاحات وبانتظار الوصول إلى إغلاقها.

وأشار إلى ضرورة إرسال كافة التقارير والمعززات التي تشير إلى إنهاء الاستيضاحات بأسرع وقت إلى ديوان المحاسبة حتى لا يتم تضمينها للتقرير الذي سيعرض تحت قبة البرلمان.

وشدد على أهمية الاستجابة لملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة بالسرعة الممكنة وان لا يتم تأجيل أو إغفال أي تقارير أو معززات لأوقات طويلة حتى يتسنى للجهات الرقابية بحثها وإبداء الرأي تجاهها.

وناقش اللجنة الاستيضاحات حول اتفاقية تشغيل مؤقت لحارقة نفايات طبية بين وزارة البيئة وإحدى المجموعات الخاصة، وكذلك عقود الموظفين في مشروع الأوزون، ومشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون/المرحلة الثالثة، إضافة إلى تقارير اللجنة المكلفة في التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي، وبرنامج تقييم أداء إدارة برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، بالإضافة إلى عدد من قيود وسجلات الوزارة المتعلقة بالعقود والمشاريع.

من جهته، أكد أمين عام الوزارة أنه سيتم العمل على حل كافة القضايا و الاستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن كثير من الاستيضاحات تم إغلاقها وأنه يتم إعداد تقارير ومعززات تؤكد إنهائها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وشدد النواب الحضور على أهمية معالجة الملاحظات وتصويب أوضاع كثير من القضايا لاسيما ملف غرامات التأخير على مطالبات شركة الكهرباء أو الموظفين على حساب على المشاريع وبدل رسوم الطوابع المستحقة على أقساط التأمين المصروفة لإحدى الشركات.

--(بترا)

ع س/رق

08/11/2023 15:51:26