دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
التاريخ
11/8/2023 2:41:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- دخلت 81 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم في بيان، إنها تسلمت الشاحنات من جمعية الهلال الأحمر المصري، مبينة أنها تحمل مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.
وأضافت أن عدد الشاحنات المستلمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ حتى الآن 650 شاحنة، مشيرة إلى أن الوقود لم يسمح دخوله بعد.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
08/11/2023 15:31:59
MENAFN08112023000117011021ID1107396375
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