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دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

11/8/2023 2:41:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- دخلت 81 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم في بيان، إنها تسلمت الشاحنات من جمعية الهلال الأحمر المصري، مبينة أنها تحمل مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.
وأضافت أن عدد الشاحنات المستلمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ حتى الآن 650 شاحنة، مشيرة إلى أن الوقود لم يسمح دخوله بعد.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
08/11/2023 15:31:59

MENAFN08112023000117011021ID1107396375

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