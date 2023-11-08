انطلاق فعاليات منتدى عمان الأمني بموسمه الـ 15

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد أكاديميون وخبراء أمنيون، ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، من أعمال قتل وتدمير واسعة واستهداف للمدنيين وتحديدا النساء والأطفال.

وقالوا خلال فعاليات افتتاح الموسم الخامس عشر من منتدى عمان الأمني الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن، إن خرق القانون الدولي يشكل خطرا استراتيجيا متعدد الأبعاد، لما للقانون من أهمية بالغة في ضبط وتقييد القوات المسلحة ضمن مناطق النزاع إذ يضمن التكافؤ النسبي ويبعد المدنيين عن العمليات القتالية.

وأشادوا بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثابتةٌ والراسخةٌ والواضحةٌ الرامية إلى ضرورة حلّ الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته، وأبرزها حقّه في التحرُّر من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

واستهلت الجلسة الأولى بكلمة ألقاها ممثلا عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد محمد مهيدات، أوضح فيها أن القوات المسلحة الأردنية تنظر الى القوانين والأعراف الدولية بكل تقدير واحترام، كما أنها تتفق مع المبادئ والقيم التي نشأ عليها الجيش العربي، كما أن الدين الإسلامي الحنيف وجهنا قبل 1400عام فيما يخص الحروب والمعارك ألا يُقتل كهل أو أمرأة أو طفل أو تدمر بيوت العبادة، أو الأماكن الآمنة.

وقال العميد مهيدات، إن البيئة الاستراتيجية الراهنة أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا وغموضا، ما يفرض على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية، مزيدا من الأعباء والتحديات التي تتطلب مستوى عاليا من التأهيل والتدريب والجهوزية للتعامل مع المتغيرات والمخاطر التي تتسم بها الظروف الحالية.

وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث عمليات التهريب على الحدود السورية التي تقف خلفها تنظيمات مؤدلجة ومسلحة وشبكات جريمة، أو من حيث تحشد التنظيمات المسلحة على مقربة من الحدود الأردنية.

وأكد أن التطورات المتسارعة للصراع الدائر في قطاع غزة، تشكل تحديا حقيقيا للأمن الوطني الأردني بسبب المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وحول التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، قال المستشار وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبدالله، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على مدار الـ75 سنة الماضية جعلت من إسرائيل مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة، وستبقى كذلك إذا لم تقام الدولة الفلسطينية وتنعم بالسلام.

من جانبه، قال الباحث في مركز الحوكمة والسياسات بجامعة شريف الإيرانية سيد علي اماميان، إن العالم يشهد تحديات أمنية غير مسبوقة تتمثل في التغير المناخي، وشح المياه، والهجرات الكبيرة، والصراعات المسلحة، وظهور العصابات الإجرامية المنظمة، وتنامي المخاطر السيبرانية، وكلها مجتمعة أو منفردة تؤثر على المعايير الأمنية العالمية.

وأضاف أن المعاهدات والمواثيق الدولية تشكل ضامنا رئيسيا للحد من هذه التحديات، وتؤطر سبل التعامل معها، ما يجعل لوجودها أهمية بالغة في إدارة الصراعات حول العالم.

بدوره، وزير خارجية مالطا الأسبق ايفارست بارتولو، قال إن هناك أشخاصا في الغرب ما زال لديهم العقلية الاستعمارية، وإن فكرة عدم الانحياز ليست بجديدة على القوى العظمى.

وبين بارتولو، أن الولايات الأميركية المتحدة بدأت تفقد مصداقيتها وصورتها أمام شعوب العالم، في الوقت الذي ينحازون فيه الى إسرائيل ويساندونها، ينددون في الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا إياها إلى أن تستمع الى أصوات الجميع.

من جانبه، قال اللواء المتقاعد محمد فرغل، من المعهد العربي لدراسات الأمن، إن تطور التحديات الأمنية العالمية المتمثل في تنامي الهجمات السيبرانية، وتعاظم مخاطر الأمن السيبراني يشكل تحديا أمنيا عالميا بارزا يتطلب تضافر الجهود العالمية لمكافحتها.

وأضاف فرغل، ان أهم سبل الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم يتمثل في التمكين الاقتصادي للدول، ما من شأنه يحدث تنمية وانفتاحا يحدان من المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن في المنقطة العربية نحو 31 تحالفا غير عسكريا لكن المنطقة ما زلت تعاني من اختلال موازين القوى الاقتصادية تزيد من وتيرة التحديات الأمنية.

وفي سياق، متصل أشاد البرلماني والصحفي حمادة الفراعنة، بالجهود الدبلوماسية الأردنية المتفردة والمتميزة على الصعيد الدولي والعالمي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وإبقائها حاضرة في المحافل العالمية، خصوصا في ظل الحرب على قطاع غزة، ومساعي جلالته لوقف إطلاق النار، وتطوير مشروع هدنة وفتح ممرات آمنة.

بدوره، قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية جواد دار علي، إن الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي قضية كبيرة ومعقدة، ويبدأ حلها من تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقف مخططات الاستيطان والتهجير، وليس على حساب دول الجوار خصوصا مصر والأردن.

وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين عندما تجاهل أصوات السلام الرامية الى حل الدولتين، الأمر الذي أوصل المنطقة الى الانفجار.

ويناقش المنتدى على مدار اليومين التطورات الأمنية إقليميا ودوليا، والأبعاد الإنسانية للتحالفات الأمنية وانعكاساتها على الاستقرار والتنمية.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

08/11/2023 15:20:20