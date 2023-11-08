المنتخب الوطني تحت 23 عاما يعلن قائمته لمعسكر السعودية التدريبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 11 حتى 22 تشرين الثاني الحالي في السعودية، ضمن أيام الفيفا المعتمدة.
وبدأ المنتخب تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة غالبية اللاعبين، بانتظار اكتمال الصفوف الأسبوع المقبل.
ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي يوم 18 تشرين الثاني الحالي، ثم القطري 21 من الشهر ذاته.
ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان حتى 3 أيار من العام المقبل في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والبطولات التحضيرية لمنتخب تحت 23 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
ض ع/رق
08/11/2023 15:18:19
MENAFN08112023000117011021ID1107396373
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