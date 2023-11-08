المنتخب الوطني تحت 23 عاما يعلن قائمته لمعسكر السعودية التدريبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 11 حتى 22 تشرين الثاني الحالي في السعودية، ضمن أيام الفيفا المعتمدة.

وبدأ المنتخب تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة غالبية اللاعبين، بانتظار اكتمال الصفوف الأسبوع المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي يوم 18 تشرين الثاني الحالي، ثم القطري 21 من الشهر ذاته.

ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان حتى 3 أيار من العام المقبل في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والبطولات التحضيرية لمنتخب تحت 23 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

ض ع/رق

08/11/2023 15:18:19