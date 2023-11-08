مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية واتحاد آرينينا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وقع الصندوق اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا "آرينينا"، لتطوير ودعم أطر التعاون المشترك، خصوصا المتعلقة بآليات البحث العلمي وتطوير القطاع الزراعي.
وقع المذكرة مدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، والأمين التنفيذي للاتحاد الدكتور رضا الخوالدة.
وقال الفايز عقب التوقيع، إن المذكرة تهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل ورفع القدرات، وتحفيز روح الابتكار، وتبادل الأفكار والخبرات وصولا إلى تحفيز العملية التنموية في البادية الأردنية، والاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية.
وأضاف أن مد جسور التعاون والتشبيك مع المؤسسات والمراكز البحثية الإقليمية والدولية، يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف الصندوق، عبر محاور عمله المتعددة التي تقوم على انتهاج التخطيط العلمي المدروس في إقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية والبرامج المتطورة، التي تمكن أبناء البادية من تنمية مناطقهم، وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيع الاستثمار بعد تهيئة البيئة المناسبة له من حيث الأيدي العاملة المدربة والكفؤة، والبنية التحتية الملائمة.
من جانبه، قال الخوالدة إنه يجب النظر إلى البادية الأردنية باعتبارها سلة غذاء الأردن المستقبلية إلى جانب الأغوار والمناطق الزراعية الأخرى، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بمناطق البادية، والاستفادة من المعدات والأساليب الزراعية والإنتاجية والرعوية الحديثة، ورفدها بكل ما تحتاجه من تدريب وتأهيل فني وتقني، وبنى تحتية متطورة، ودعم صغار المزارعين الذين يشكلون 70 بالمئة من الأيدي الزراعية العاملة في المملكة.
وعرض الفايز، لآليات وخطط عمل الصندوق، وأهدافه ومحاور عمله والبرامج والمشاريع التي أنجزها الصندوق، أو التي قيد التنفيذ، فضلا عن المشاريع التي يطمح إلى إقامتها في المستقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة.
يشار إلى أن اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا "آرينينا" تأسس عام 1985 لتقوية التعاون بين مؤسسات البحث الدولية، الإقليمية، والمراكز وتبادل المعلومات والتجارب، والمساهمة في تحسين التطوير الزراعي والريفي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا عن طريق رعاية البحوث الزراعية وتطوير التكنولوجيا.
--(بترا)
ف م/رق
08/11/2023 15:26:58
MENAFN08112023000117011021ID1107396372
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