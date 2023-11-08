مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية واتحاد آرينينا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وقع الصندوق اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا "آرينينا"، لتطوير ودعم أطر التعاون المشترك، خصوصا المتعلقة بآليات البحث العلمي وتطوير القطاع الزراعي.

وقع المذكرة مدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، والأمين التنفيذي للاتحاد الدكتور رضا الخوالدة.

وقال الفايز عقب التوقيع، إن المذكرة تهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل ورفع القدرات، وتحفيز روح الابتكار، وتبادل الأفكار والخبرات وصولا إلى تحفيز العملية التنموية في البادية الأردنية، والاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية.

وأضاف أن مد جسور التعاون والتشبيك مع المؤسسات والمراكز البحثية الإقليمية والدولية، يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف الصندوق، عبر محاور عمله المتعددة التي تقوم على انتهاج التخطيط العلمي المدروس في إقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية والبرامج المتطورة، التي تمكن أبناء البادية من تنمية مناطقهم، وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيع الاستثمار بعد تهيئة البيئة المناسبة له من حيث الأيدي العاملة المدربة والكفؤة، والبنية التحتية الملائمة.

من جانبه، قال الخوالدة إنه يجب النظر إلى البادية الأردنية باعتبارها سلة غذاء الأردن المستقبلية إلى جانب الأغوار والمناطق الزراعية الأخرى، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بمناطق البادية، والاستفادة من المعدات والأساليب الزراعية والإنتاجية والرعوية الحديثة، ورفدها بكل ما تحتاجه من تدريب وتأهيل فني وتقني، وبنى تحتية متطورة، ودعم صغار المزارعين الذين يشكلون 70 بالمئة من الأيدي الزراعية العاملة في المملكة.

وعرض الفايز، لآليات وخطط عمل الصندوق، وأهدافه ومحاور عمله والبرامج والمشاريع التي أنجزها الصندوق، أو التي قيد التنفيذ، فضلا عن المشاريع التي يطمح إلى إقامتها في المستقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة.

يشار إلى أن اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا "آرينينا" تأسس عام 1985 لتقوية التعاون بين مؤسسات البحث الدولية، الإقليمية، والمراكز وتبادل المعلومات والتجارب، والمساهمة في تحسين التطوير الزراعي والريفي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا عن طريق رعاية البحوث الزراعية وتطوير التكنولوجيا.

--(بترا)

ف م/رق

08/11/2023 15:26:58