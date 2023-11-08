مستوطنون يستولون على أراض في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الثاني (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، على أراض في "وادي الفاو" بمنطقة الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات في بيان، إن المستوطنين سيجوا مساحات إضافية من أراضي وادي الفاو، قرب عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، مؤكدا أن هذا التسييج هو استكمال لعمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي قبل أشهر.
وأشار إلى أن المستوطنين يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، بعد تسييجها على مدار أعوام، ما جعل نسبة كبيرة من الفلسطينيين يفقدون مساحات من مراعي توفر الطعام المجاني لمواشيهم.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/11/2023 15:13:39
MENAFN08112023000117011021ID1107396371
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