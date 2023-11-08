مستوطنون يستولون على أراض في الأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الثاني (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، على أراض في "وادي الفاو" بمنطقة الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات في بيان، إن المستوطنين سيجوا مساحات إضافية من أراضي وادي الفاو، قرب عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، مؤكدا أن هذا التسييج هو استكمال لعمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي قبل أشهر.

وأشار إلى أن المستوطنين يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، بعد تسييجها على مدار أعوام، ما جعل نسبة كبيرة من الفلسطينيين يفقدون مساحات من مراعي توفر الطعام المجاني لمواشيهم.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

08/11/2023 15:13:39

