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السلطة الفلسطينية ترفض اشتراط اسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب لغزة

11/8/2023 2:40:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الثاني (بترا)- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال "الضريبة المقتطعة" بسبب اشتراط إسرائيل عدم تحويلها إلى قطاع غزة.
وشدد الشيخ في بيان اليوم الأربعاء، على أن "وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين"، مؤكدا أننا "سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي لدينا درهم واحد".
--(بترا)
م ف/اح
08/11/2023 14:47:33

MENAFN08112023000117011021ID1107396370

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