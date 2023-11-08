السلطة الفلسطينية ترفض اشتراط اسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب لغزة

السلطة الفلسطينية ترفض اشتراط اسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب لغزة
التاريخ
11/8/2023 2:40:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الثاني (بترا)- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال "الضريبة المقتطعة" بسبب اشتراط إسرائيل عدم تحويلها إلى قطاع غزة.
وشدد الشيخ في بيان اليوم الأربعاء، على أن "وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين"، مؤكدا أننا "سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي لدينا درهم واحد".
--(بترا)
م ف/اح
08/11/2023 14:47:33
MENAFN08112023000117011021ID1107396370
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