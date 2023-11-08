ارتفاع شهداء غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الثاني(بترا)- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10569 شهيداً من ضمنهم 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا و 26475 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا والمجتمع الدولي ما يزال عاجزا عن وقف العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً.

وأوضح أن 49 بالمئة من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة، مؤكدا ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1098 عائلة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لا يزالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.

وبين أن الاحتلال زاد من استهداف الطواقم الصحية ما أدى إلى استشهاد 193 كادراً صحياً، وتدمير 45 سيارة إسعاف، كما استهدف 120 مؤسسة صحية واخرج 18 مستشفى و40 مركزا صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وتابع القدرة إن المستشفيات تعمل حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات وأقسام الطوارئ فقط، وباقي أجزاء المستشفيات بلا كهرباء، لافتا إلى ان المستشفيات تحاول تشغيل خدمة غسيل الكلى بعض الوقت لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.

وأكد أن المولدات الكهربائية الثانوية تمثل الشريان الأخير في عمل المستشفيات، وإذا توقفت خلال الساعات المقبلة سيموت مئات الجرحى والمرضى.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قطع الماء والكهرباء وتجويع آلاف المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية في المستشفيات، ويزيد من تهديد المستشفيات ويكرر طلبه بإخلاء مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى وآلاف النازحين لخطر الموت.

وطالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية وحماية المنظومة الصحية، وإفساح المجال أمام طواقمها للقيام بمهامها الإنسانية البحتة.

كما طالب جميع الأطراف بالعمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى.

--(بترا)

ا ش/م ف/ف ق

08/11/2023 14:31:54