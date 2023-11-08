مذكرة تفاهم بين أمنية وجامعة الحسين التقنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- وقعت شركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم طلبة الجامعة في الحصول على تعليم تقني عالي الجودة وموجّه نحو السوق من خلال نظام تعاون أكاديمي صناعي متبادل.

ووقع المذكّرة عن الشركة رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه، وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ستوفّر شركة أمنية بموجب المذكرة، تدريباً مهنيّاً مدفوع الأجر لطلّاب جامعة الحسين التقنيّة وتدريباً خاصاً لخرّيجي برنامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منشآتهم في كل فصل دراسي.

كما تضمنت المذكرة تعاون شركة أمنية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير المواد التدريبيّة فيما يتعلّق بالتقنيات والتطبيقات الحديثة والتي سيتم تقديمها في كليّة الحاسوب والمعلوماتيّة وبرامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ستقوم الشركة بعقد دورات تدريبيّة في مجالات الخبرة للمتدرّبين، وإشتراك شركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة في عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل لتبادل المعلومات التقنيّة والبيانات ذات الصلة وكذلك معدّات ومرافق البحث، إضافة إلى إنشاء فرق بحث مشتركة وفرق لتبادل التكنولوجيا يتم تنظيمها وتشغيلها لمزيد من التعاون.

وأكد قمحيه التزام الشركة بدعم الشباب الأردني وتطوير مهاراتهم من خلال هذه الشراكة، وتزويد طلبة الجامعة بفرصة الحصول على تدريب عملي متميز، ما يساعدهم على البدء في حياتهم المهنية.

من جهته، قال الحنطي إن المذكرة ستوفر الفرصة أمام الطلبة للحصول على تدريب مهني متميز، إلى جانب مساعدتهم على اكتساب المهارات والكفاءات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل.

--(بترا)





غ ح/رق





08/11/2023 14:30:35