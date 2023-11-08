مذكرة تفاهم بين أمنية وجامعة الحسين التقنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- وقعت شركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم طلبة الجامعة في الحصول على تعليم تقني عالي الجودة وموجّه نحو السوق من خلال نظام تعاون أكاديمي صناعي متبادل.
ووقع المذكّرة عن الشركة رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه، وعن الجامعة رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ستوفّر شركة أمنية بموجب المذكرة، تدريباً مهنيّاً مدفوع الأجر لطلّاب جامعة الحسين التقنيّة وتدريباً خاصاً لخرّيجي برنامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منشآتهم في كل فصل دراسي.
كما تضمنت المذكرة تعاون شركة أمنية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير المواد التدريبيّة فيما يتعلّق بالتقنيات والتطبيقات الحديثة والتي سيتم تقديمها في كليّة الحاسوب والمعلوماتيّة وبرامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ستقوم الشركة بعقد دورات تدريبيّة في مجالات الخبرة للمتدرّبين، وإشتراك شركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة في عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل لتبادل المعلومات التقنيّة والبيانات ذات الصلة وكذلك معدّات ومرافق البحث، إضافة إلى إنشاء فرق بحث مشتركة وفرق لتبادل التكنولوجيا يتم تنظيمها وتشغيلها لمزيد من التعاون.
وأكد قمحيه التزام الشركة بدعم الشباب الأردني وتطوير مهاراتهم من خلال هذه الشراكة، وتزويد طلبة الجامعة بفرصة الحصول على تدريب عملي متميز، ما يساعدهم على البدء في حياتهم المهنية.
من جهته، قال الحنطي إن المذكرة ستوفر الفرصة أمام الطلبة للحصول على تدريب مهني متميز، إلى جانب مساعدتهم على اكتساب المهارات والكفاءات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل.
--(بترا)
غ ح/رق
08/11/2023 14:30:35
MENAFN08112023000117011021ID1107396367
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