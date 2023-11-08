استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال وسط غزة

استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال وسط غزة
التاريخ
11/8/2023 2:40:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد 18 فلسطينيا، وصلوا اليوم الأربعاء لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد استهداف منزل لعائلة شحادة في النصيرات.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة السلوت في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/رق
08/11/2023 14:18:44
MENAFN08112023000117011021ID1107396366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.