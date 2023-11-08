استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال وسط غزة

غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد 18 فلسطينيا، وصلوا اليوم الأربعاء لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد استهداف منزل لعائلة شحادة في النصيرات. كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة السلوت في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع. --(بترا) أ ش/رق 08/11/2023 14:18:44

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