ورشة حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ورشة عمل توعوية حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس؛ شملت الورشة محاور عدة منها، أبرز النقاط الواردة في القانون المعدل، وان دائرة مراقبة الشركات ستعلن على موقعها الإلكتروني عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة، والسماح بتسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار، وضرورة تسديد الشركاء ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمال الشركة خلال 60 يوما من تاريخ تسجيلها.

وركزت الورشة على المادتين رقم (24) و(29) في القانون، وتشيران إلى أنه يسمح للهيئات العامة للشركات تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة.

فيما نصت الفقرة (أ) من المادة (29) على أنه إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بححكم القانون أو انقضت مدة تزيد على 6 أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب إنذار الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الإنذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم.

وحضر الورشة مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية.

--(بترا)





ع ن/ف ق





08/11/2023 13:57:00