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اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي

11/8/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي، الذي جاء تحت شعار "اللغة العربية في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي".
وتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بتطوير اللغة العربية، وتقنيات تعلمها في عصر التكنولوجيا الحديثة، بمشاركة خبراء ومتحدثين وأكاديميين على مستوى العالم.
وترأس الأمين العام جلسة بعنوان " البحث العلمي ومعامل التأثير وتصنيف المجلات العلمية المحكمة في الدول العربية " شارك فيها عدد من الخبراء المتخصصين في مجال تصنيف المجلات العلمية المحكمة.
وقال سلامة إن المؤتمر فرصة مهمة من أجل التوعية بأهمية اللغة العربية، وتطويرها وتقنيات التعلم فيها في ظل التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، والحفاظ على هذه اللغة الجميلة والتأكيد على مكانتها الرفيعة في التاريخ والثقافة العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن نظام تصنيف الجامعات العربية الذي أعده الاتحاد يأخذ في الاعتبار مؤشرات التصنيفات الدولية، وخصوصيات ومعايير ومتطلبات وتوقعات المجتمعات العربية والإقليمية، لافتا إلى أن هناك مجلات علمية عربية موجودة على منصة المجلات العربية التابعة للاتحاد، يمكن لأي باحث عرض هذه المنصة عبر الإنترنت، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على التصنيف المستقبلي.
وحضر فعاليات المؤتمر مديرة الإدارة في الاتحاد لينا البيطار ومدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وهيب كراجة والدكتورة أمية مراد من اتحاد الجامعات العربية
--(بترا)
س ص/م ف / ع ط
08/11/2023 13:55:36

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