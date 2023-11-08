اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي، الذي جاء تحت شعار "اللغة العربية في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي".
وتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بتطوير اللغة العربية، وتقنيات تعلمها في عصر التكنولوجيا الحديثة، بمشاركة خبراء ومتحدثين وأكاديميين على مستوى العالم.
وترأس الأمين العام جلسة بعنوان " البحث العلمي ومعامل التأثير وتصنيف المجلات العلمية المحكمة في الدول العربية " شارك فيها عدد من الخبراء المتخصصين في مجال تصنيف المجلات العلمية المحكمة.
وقال سلامة إن المؤتمر فرصة مهمة من أجل التوعية بأهمية اللغة العربية، وتطويرها وتقنيات التعلم فيها في ظل التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، والحفاظ على هذه اللغة الجميلة والتأكيد على مكانتها الرفيعة في التاريخ والثقافة العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن نظام تصنيف الجامعات العربية الذي أعده الاتحاد يأخذ في الاعتبار مؤشرات التصنيفات الدولية، وخصوصيات ومعايير ومتطلبات وتوقعات المجتمعات العربية والإقليمية، لافتا إلى أن هناك مجلات علمية عربية موجودة على منصة المجلات العربية التابعة للاتحاد، يمكن لأي باحث عرض هذه المنصة عبر الإنترنت، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على التصنيف المستقبلي.
وحضر فعاليات المؤتمر مديرة الإدارة في الاتحاد لينا البيطار ومدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وهيب كراجة والدكتورة أمية مراد من اتحاد الجامعات العربية
--(بترا)
س ص/م ف / ع ط
08/11/2023 13:55:36
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