مديرية البيئة في الزرقاء تنفيذ مبادرة لمدرستي أنتمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 8 تشرين الثاني (بترا)- بدأت مديرية حماية البيئة في محافظة الزرقاء، بتنفيذ مبادرة بعنوان "لمدرستي أنتمي"، التي أطلقتها وزارة البيئة أخيرا، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
وقال مدير المديرية الدكتور مشعل الفواز، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي لدى الطلبة، وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن، والتي تترجم من خلال المحافظة على نظافة المدارس والشوارع والساحات والحدائق وكافة المرافق العامة، ما ينعكس بصورة إيجابية على الوطن.
وأوضح أن كوادر المديرية يقومون من خلال هذه المبادرة بتوزيع سلال معدنية للمدارس المستهدفة، وذلك لتحفيز الطلبة على عدم رمي النفايات بشكل عشوائي، بل أن يتم طرح النفايات في السلال والحاويات المخصصة لذلك.
وأكد الدكتور الفواز أن المديرية، ومن خلال كوادر القسم الفني لديها، تكثف جهودها الميدانية، في الرقابة والكشف والمتابعة للمنشآت التنموية في مناطق المحافظة كافة، للتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
--(بترا)
ع ض/رق
08/11/2023 13:52:15
MENAFN08112023000117011021ID1107396363
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