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مديرية البيئة في الزرقاء تنفيذ مبادرة لمدرستي أنتمي

11/8/2023 2:40:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 8 تشرين الثاني (بترا)- بدأت مديرية حماية البيئة في محافظة الزرقاء، بتنفيذ مبادرة بعنوان "لمدرستي أنتمي"، التي أطلقتها وزارة البيئة أخيرا، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
وقال مدير المديرية الدكتور مشعل الفواز، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي لدى الطلبة، وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن، والتي تترجم من خلال المحافظة على نظافة المدارس والشوارع والساحات والحدائق وكافة المرافق العامة، ما ينعكس بصورة إيجابية على الوطن.
وأوضح أن كوادر المديرية يقومون من خلال هذه المبادرة بتوزيع سلال معدنية للمدارس المستهدفة، وذلك لتحفيز الطلبة على عدم رمي النفايات بشكل عشوائي، بل أن يتم طرح النفايات في السلال والحاويات المخصصة لذلك.
وأكد الدكتور الفواز أن المديرية، ومن خلال كوادر القسم الفني لديها، تكثف جهودها الميدانية، في الرقابة والكشف والمتابعة للمنشآت التنموية في مناطق المحافظة كافة، للتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
--(بترا)
ع ض/رق
08/11/2023 13:52:15

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