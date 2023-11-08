النعيمات رئيسا لكتلة البرنامج النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- اختارت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فريد حداد، النواب: الدكتور عيد النعيمات رئيسا لها، والمحامي سليمان أبو يحيى نائبًا للرئيس، والدكتورة صفاء المومني مقررا، وتمام الرياطي ناطقا إعلاميا باسم الكتلة، ودينا البشير ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي.

وثمن النعيمات وأعضاء الكتلة مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الإقليمية والدولية، الهادفة إلى حصد موقف واضح وصريح دوليًا، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وبشكل مستدام، ووقف استهداف المدنيين العزل، ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل غزة.

وأكد النعيمات وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك، لوقف العدوان السافر على غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وخلال الاجتماع الذي حضره النواب: فايزة عضيبات، زيد العتوم، دينا البشير، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، صفاء المومني، عمر النبر، بحثت الكتلة آلية عملها للمرحلة المقبلة.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

08/11/2023 13:44:30