النعيمات رئيسا لكتلة البرنامج النيابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- اختارت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فريد حداد، النواب: الدكتور عيد النعيمات رئيسا لها، والمحامي سليمان أبو يحيى نائبًا للرئيس، والدكتورة صفاء المومني مقررا، وتمام الرياطي ناطقا إعلاميا باسم الكتلة، ودينا البشير ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي.
وثمن النعيمات وأعضاء الكتلة مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الإقليمية والدولية، الهادفة إلى حصد موقف واضح وصريح دوليًا، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وبشكل مستدام، ووقف استهداف المدنيين العزل، ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل غزة.
وأكد النعيمات وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك، لوقف العدوان السافر على غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وخلال الاجتماع الذي حضره النواب: فايزة عضيبات، زيد العتوم، دينا البشير، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، صفاء المومني، عمر النبر، بحثت الكتلة آلية عملها للمرحلة المقبلة.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
08/11/2023 13:44:30
MENAFN08112023000117011021ID1107396361
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