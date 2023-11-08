نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- دعت نائبة رئيس الوزراء في بلجيكا، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "دي ستاندارد"، قالت دي سوتر التي تشغل كذلك منصب وزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقتل الأطفال كل يوم في غزة".
ودعت المسؤولة البلجيكية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددة على ضرورة فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت "ضرورة التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في القطاع الفلسطيني ومنع المستوطنين الإسرائيليين العدوانيين والسياسيين والعسكريين المذنبين من ارتكاب جرائم حرب".
--(بترا)
رصد/أغ/اح
08/11/2023 13:30:10
MENAFN08112023000117011021ID1107396360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.