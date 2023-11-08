نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- دعت نائبة رئيس الوزراء في بلجيكا، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "دي ستاندارد"، قالت دي سوتر التي تشغل كذلك منصب وزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقتل الأطفال كل يوم في غزة".

ودعت المسؤولة البلجيكية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددة على ضرورة فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "ضرورة التحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في القطاع الفلسطيني ومنع المستوطنين الإسرائيليين العدوانيين والسياسيين والعسكريين المذنبين من ارتكاب جرائم حرب".

--(بترا)

رصد/أغ/اح

08/11/2023 13:30:10

