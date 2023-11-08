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أبوغزالة تبحث والعربية للتصنيع المصرية إنشاء خطوط إنتاج شاشات وبطاريات

11/8/2023 2:40:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- اتفقت مجموعة طلال أبوغزالة العالمية والهيئة العربية للتصنيع المصرية على تطوير آليات التعاون بين الجانبين والمساهمة في دراسة إنشاء مشروعين استثماريين إضافيين ضمن المصنع القائم المشترك لصناعة الأجهزة التقنية، وذلك بإنشاء خطوط إنتاج للشاشات والبطاريات.
وبحسب بيان اليوم الخميس اتفق رئيس المجموعة الدكتور طلال أبوغزالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مختار عبد اللطيف على مواصلة الجهود لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة لمصر، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، ومواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي.
وأكد الجانبان الحرص على دعم كل ما يهدف إلى إعلاء شأن مصر واقتصادها.
وأعرب أبوغزالة عن الاعتزاز بالهيئة ومنجزاتها باعتبارها قلعة الصناعة الوطنية وتمثل قاطرة التنمية التكنولوجية لتوطين الصناعات الرئيسية.
يشار الى أن الجانبين يعملان معاً منذ العام 2019 في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية.
-- (بترا)
م م/اح
08/11/2023 13:27:04

MENAFN08112023000117011021ID1107396359

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