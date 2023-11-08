أبوغزالة تبحث والعربية للتصنيع المصرية إنشاء خطوط إنتاج شاشات وبطاريات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- اتفقت مجموعة طلال أبوغزالة العالمية والهيئة العربية للتصنيع المصرية على تطوير آليات التعاون بين الجانبين والمساهمة في دراسة إنشاء مشروعين استثماريين إضافيين ضمن المصنع القائم المشترك لصناعة الأجهزة التقنية، وذلك بإنشاء خطوط إنتاج للشاشات والبطاريات.
وبحسب بيان اليوم الخميس اتفق رئيس المجموعة الدكتور طلال أبوغزالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مختار عبد اللطيف على مواصلة الجهود لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة لمصر، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، ومواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي.
وأكد الجانبان الحرص على دعم كل ما يهدف إلى إعلاء شأن مصر واقتصادها.
وأعرب أبوغزالة عن الاعتزاز بالهيئة ومنجزاتها باعتبارها قلعة الصناعة الوطنية وتمثل قاطرة التنمية التكنولوجية لتوطين الصناعات الرئيسية.
يشار الى أن الجانبين يعملان معاً منذ العام 2019 في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية.
-- (بترا)
م م/اح
08/11/2023 13:27:04
MENAFN08112023000117011021ID1107396359
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