الدولار يستعيد عافيته وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- استعاد الدولار عافيته وارتفع قليلا اليوم الأربعاء بعد أن تركت مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي لمعرفة مسار سياسة البنك النقدية المقبلة.
وانخفض الدولار الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي تثبيت أسعار الفائدة وعلى خلفية بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، لكنه ارتفع في ظل الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها بالتزامن مع بدء البنك المركزي الأميركي تيسير السياسة النقدية.
الى ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.22755 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية وتجاوز 1.24 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/اح
08/11/2023 13:11:39
MENAFN08112023000117011021ID1107396358
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