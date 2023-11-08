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الدولار يستعيد عافيته وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

11/8/2023 2:40:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- استعاد الدولار عافيته وارتفع قليلا اليوم الأربعاء بعد أن تركت مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي لمعرفة مسار سياسة البنك النقدية المقبلة.
وانخفض الدولار الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي تثبيت أسعار الفائدة وعلى خلفية بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، لكنه ارتفع في ظل الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها بالتزامن مع بدء البنك المركزي الأميركي تيسير السياسة النقدية.
الى ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.22755 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية وتجاوز 1.24 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/اح
08/11/2023 13:11:39

MENAFN08112023000117011021ID1107396358

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