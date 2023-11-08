لجنة اختيار الموظف المثالي في دورتها الـ 15 تعقد اجتماعها الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- عقد ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة اختيار جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الخامسة عشرة للعام 2023.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال الاجتماع، أهمية جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية ودورها في تجذير ثقافة التميز وخلق روح التنافسية الإيجابية بين الموظفين الحكوميين، بما يتماشى ومخرجات خريطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية.

وأضاف الناصر أن الجائزة في لجانها تضمنت على مدى 15 عاما من عمرها عددا من المحكمين المعتمدين من ذوي الخبرة في هذا المجال، ما كان له دور كبير في إغناء التشريعات المتعلقة بالجائزة ورفع مستواها وتطوير مخرجاتها بناء على ملاحظات اللجان السابقة، لافتا إلى استعداد الديوان لتقديم الدعم اللوجستي للجنة من خلال أمانة سر الجائزة لتمكينها من إتمام عملها على أكمل وجه لاختيار الفائزين ضمن معايير العدالة والشفافية وباستقلالية تامة.

من جانبها ،أكدت رئيس لجنة الاختيار ياسرة غوشة أهمية الجائزة ودورها في دعم وتحفيز الموظفين في الخدمة المدنية، والتي تعد ميدانا للعطاء والتميز كما قال جلالة الملك، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تتكامل مع الجوائز الوطنية الأخرى، مثل جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، وجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، حيث تهدف في مجملها إلى اختيار الموظفين المتميزين في القطاعات كافة بأعلى درجات المهنية والحيادية والموضوعية.

كما أنها تعنى بتشخيص دقيق لجوانب القوة في أداء الموظفين المتنافسين على الجائزة لتعزيزها، وأوجه التحسين والتطوير المقترحة من قبل المقيمين على جوانب الضعف إن وجدت.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا من قبل أمانة سر الجائزة حول أهداف الجائزة وفئاتها ومعاييرها ونتائج الترشيحات للدورة الحالية، والتي بلغت 187 مرشحا من 77 دائرة، كما جرى بحث أعمال اللجنة وتوزيع المهام على الأعضاء، وتوقيع ميثاق القواعد السلوكية للجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية.

-- (بترا)

ه ع/ اص/ب ط

08/11/2023 12:58:14