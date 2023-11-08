لجنة اختيار الموظف المثالي في دورتها الـ 15 تعقد اجتماعها الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- عقد ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة اختيار جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الخامسة عشرة للعام 2023.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال الاجتماع، أهمية جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية ودورها في تجذير ثقافة التميز وخلق روح التنافسية الإيجابية بين الموظفين الحكوميين، بما يتماشى ومخرجات خريطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية.
وأضاف الناصر أن الجائزة في لجانها تضمنت على مدى 15 عاما من عمرها عددا من المحكمين المعتمدين من ذوي الخبرة في هذا المجال، ما كان له دور كبير في إغناء التشريعات المتعلقة بالجائزة ورفع مستواها وتطوير مخرجاتها بناء على ملاحظات اللجان السابقة، لافتا إلى استعداد الديوان لتقديم الدعم اللوجستي للجنة من خلال أمانة سر الجائزة لتمكينها من إتمام عملها على أكمل وجه لاختيار الفائزين ضمن معايير العدالة والشفافية وباستقلالية تامة.
من جانبها ،أكدت رئيس لجنة الاختيار ياسرة غوشة أهمية الجائزة ودورها في دعم وتحفيز الموظفين في الخدمة المدنية، والتي تعد ميدانا للعطاء والتميز كما قال جلالة الملك، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تتكامل مع الجوائز الوطنية الأخرى، مثل جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، وجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، حيث تهدف في مجملها إلى اختيار الموظفين المتميزين في القطاعات كافة بأعلى درجات المهنية والحيادية والموضوعية.
كما أنها تعنى بتشخيص دقيق لجوانب القوة في أداء الموظفين المتنافسين على الجائزة لتعزيزها، وأوجه التحسين والتطوير المقترحة من قبل المقيمين على جوانب الضعف إن وجدت.
وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا من قبل أمانة سر الجائزة حول أهداف الجائزة وفئاتها ومعاييرها ونتائج الترشيحات للدورة الحالية، والتي بلغت 187 مرشحا من 77 دائرة، كما جرى بحث أعمال اللجنة وتوزيع المهام على الأعضاء، وتوقيع ميثاق القواعد السلوكية للجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية.
-- (بترا)
ه ع/ اص/ب ط
08/11/2023 12:58:14
MENAFN08112023000117011021ID1107396357
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