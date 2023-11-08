وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الثاني (بترا) - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مستشفيات القطاع بالقليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في غزة.

وقالت الكيلة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها، إضافة إلى أنها أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة، والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، فيما تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.

وأكدت أن هناك عددا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في المستشفيات، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

08/11/2023 12:32:24