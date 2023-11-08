وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الثاني (بترا) - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.
وجاء ذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مستشفيات القطاع بالقليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في غزة.
وقالت الكيلة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها، إضافة إلى أنها أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة، والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، فيما تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.
وأكدت أن هناك عددا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في المستشفيات، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
08/11/2023 12:32:24
MENAFN08112023000117011021ID1107396356
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