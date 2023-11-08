المنتخب الوطني للكراتيه يتصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم

المنتخب الوطني للكراتيه يتصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم
التاريخ
11/8/2023 2:40:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تصدر المنتخب الوطني للكراتيه، قائمة المتأهلين لبطولة العالم القادمة.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عبر موقعه الإلكتروني، أسماء الدول المتأهلة لبطولة العالم للفرق لعام 2024، حيث تصدر منتخبنا الوطني للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي للرجال، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت الشهر الماضي في العاصمة البلغارية بودابست، في إنجاز تاريخي للكراتيه الأردنية.
-- (بترا)
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08/11/2023 12:22:42
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