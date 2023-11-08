المنتخب الوطني للكراتيه يتصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تصدر المنتخب الوطني للكراتيه، قائمة المتأهلين لبطولة العالم القادمة.

وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عبر موقعه الإلكتروني، أسماء الدول المتأهلة لبطولة العالم للفرق لعام 2024، حيث تصدر منتخبنا الوطني للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي للرجال، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت الشهر الماضي في العاصمة البلغارية بودابست، في إنجاز تاريخي للكراتيه الأردنية.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

08/11/2023 12:22:42