تركيا: لن نبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء، سيكون هذا المشروع الوحيد"، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط، أكد أمس الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل الى أكثر من 50 بالمئة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

08/11/2023 12:21:18