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عرض مسرحية بنك القلق بمشاركة مريم أشرف زكي.. صور

11/8/2023 2:37:33 PM
(MENAFN- Youm7) شهد مسرح ملك جبر، عرض مسرحية "بنك القلق" المأخوذة عن مسرحية للأديب المصري توفيق الحكيم ، وهي من بطولة عمر جمعة وكريم حمد وزينة قنديل وحنين الدمرداش ومريم أشرف زكي ورولا خليل وهنا إسكندر وسيف الله بحيري والسيد هجرس وملك النجار وسيف عبد النبي وفرح هلال واحمد قنديل وملك الليثي وزينة عمر وعبد الوهاب الديان، بمشاركة الدراماتورج نور القبطان من إخراج دينا أمين.


العرض من إعداد أدهم سيد ومدير خشبة المسرح ماهي أبو زيد ومساعد مدير خشبة المسرح مريم توموم ، المدير التقني محمد طلعت ومصمم الديكور والإضاءة جون والأزياء نور عفيفي وتأليف الموسيقي عبد الوهاب الديان والصوت آسر درة ومشرف الصوت والإضاءة شريف الدالي وفني الصوت عمرو طه والمشرف ومنفذ الديكور سامح حلمي وفني الديكور ايمن عادل ومدير الإنتاج مي رشدان ومدير التسويق شريهان عزازي.






عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق





عرض بنك القلق










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