عرض مسرحية بنك القلق بمشاركة مريم أشرف زكي.. صور

العرض من إعداد أدهم سيد ومدير خشبة المسرح ماهي أبو زيد ومساعد مدير خشبة المسرح مريم توموم ، المدير التقني محمد طلعت ومصمم الديكور والإضاءة جون والأزياء نور عفيفي وتأليف الموسيقي عبد الوهاب الديان والصوت آسر درة ومشرف الصوت والإضاءة شريف الدالي وفني الصوت عمرو طه والمشرف ومنفذ الديكور سامح حلمي وفني الديكور ايمن عادل ومدير الإنتاج مي رشدان ومدير التسويق شريهان عزازي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.