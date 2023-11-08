مدحت صالح وأشرف زكى وفيدرا أول حضور عزاء الراحلة ليلى صديق

(MENAFN
- Youm7) بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه والمقام بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وكان أول الحضور مدحت صالح، أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.
وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.
وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبد الرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".
جدير بالذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.
يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.
عزاء الراحلة ليلى صديق
عزاء الراحلة ليلى صديق
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