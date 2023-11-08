مدحت صالح وأشرف زكى وفيدرا أول حضور عزاء الراحلة ليلى صديق

MENAFN - Youm7) بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه والمقام بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وكان أول الحضور مدحت صالح، أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبد الرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".

جدير بالذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.

عزاء الراحلة ليلى صديق





عزاء الراحلة ليلى صديق



