المسرح فى زمن المقاومة ندوة فكرية بالمهرجان الوطنى للمسرح التونسى

MENAFN - Youm7) ينظم المهرجان الوطنى للمسرح التونسى ندوة فكرية بعنوان "المسرح فى زمن المقاومة"، يشارك فيها كبار المسرحيين والنقاد والباحثين للتحاور، حيث إن الفنّ فعل مقاومة، ربما تتداخل السّبل وتتشعب المسالك لكن المقاومة كإرادة وكمنزع لا يمكن تجاوزها فى أى مسار فنى، والمسرح فنّ وإبداع لا ينأى عن هذا المدار.

موضوع المقاومة من ضمن ممارسات كل المسرحيين، فالمسرح فن حيوي يحرك الهمم ويثير مسائل الحرية والانعتاق من كلّ أشكال الاستعمار والعبودية، واختيار هذا العنوان نابع من الوعى بمقتضيات المرحلة ومن حتميّة التحام الفنان بهموم شعبه بل إن شواغل الشعب في طليعة اهتماماته، وأمام ما يتعرض له شعبنا العربي في فلسطين من حرب إبادة وإمعان في محاصرته، وسلبه لحقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته الوطنية.

وخلال الندوة سيطرح الكثير من الأسئلة والتي منها فكيف يتمثل المسرحيون في تونس مسألة الفعل المسرحي في زمن المقاومة ؟ و ما هي الرّهانات التي يمكن أن ترفع في ظلّ الراهن السياسي ؟

جدير بالذكر أن المسرح الوطنى التونسى يحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسه ، ولذلك ينظم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى - مواسم الإبداع التي انطلقت أمس 7 نوفمبر وتستمر حتى 14 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور معز المرابط المدير العّام للمسرح الوطني، ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية.