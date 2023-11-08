المسرح فى زمن المقاومة ندوة فكرية بالمهرجان الوطنى للمسرح التونسى

(MENAFN
- Youm7) ينظم المهرجان الوطنى للمسرح التونسى ندوة فكرية بعنوان "المسرح فى زمن المقاومة"، يشارك فيها كبار المسرحيين والنقاد والباحثين للتحاور، حيث إن الفنّ فعل مقاومة، ربما تتداخل السّبل وتتشعب المسالك لكن المقاومة كإرادة وكمنزع لا يمكن تجاوزها فى أى مسار فنى، والمسرح فنّ وإبداع لا ينأى عن هذا المدار.
موضوع المقاومة من ضمن ممارسات كل المسرحيين، فالمسرح فن حيوي يحرك الهمم ويثير مسائل الحرية والانعتاق من كلّ أشكال الاستعمار والعبودية، واختيار هذا العنوان نابع من الوعى بمقتضيات المرحلة ومن حتميّة التحام الفنان بهموم شعبه بل إن شواغل الشعب في طليعة اهتماماته، وأمام ما يتعرض له شعبنا العربي في فلسطين من حرب إبادة وإمعان في محاصرته، وسلبه لحقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته الوطنية.
وخلال الندوة سيطرح الكثير من الأسئلة والتي منها فكيف يتمثل المسرحيون في تونس مسألة الفعل المسرحي في زمن المقاومة ؟ و ما هي الرّهانات التي يمكن أن ترفع في ظلّ الراهن السياسي ؟
جدير بالذكر أن المسرح الوطنى التونسى يحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسه ، ولذلك ينظم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى - مواسم الإبداع التي انطلقت أمس 7 نوفمبر وتستمر حتى 14 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور معز المرابط المدير العّام للمسرح الوطني، ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية.
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