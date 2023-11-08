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حازم إمام وسامح الصريطى وعصام إمام وحمدى الوزير في عزاء ليلى صديق

11/8/2023 2:37:33 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم العزاء للفنان مدحت صالح في طليقته وأم أبنائه أدهم وهانيا، ليلى صديق ، حيث حضر إلى العزاء المقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من المخرج أشرف فايق، والمنتج عصام إمام، والكابتن حازم إمام، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان حمدى الوزير، والمنتج محمد العدل، والشيف علاء الشربيني، وذلك بعدما حضر فى بداية العزاء أشرف زكى، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على نعى الراحلة ومنهم الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".


الفنان محمود عبد الغفار فى عزاء ليلى صديق

سامح الصريطى فى عزاء ليلى صديق








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