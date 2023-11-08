Wednesday, 08 November 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد يوسف وفاروق جعفر ومنى عبد الغني وحنان فى عزاء الراحلة ليلى صديق

11/8/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) وصل منذ قليل عدد من الفنانين إلى عزاء الراحلة ليلى صديق ، طليقة الفنان مدحت صالح، والمقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنهم: المخرج خالد يوسف، الفنان ياسر صادق، الإعلامي خالد مرسي رئيس التطوير بالتليفزيون المصري، المخرج هيثم بيطار، الكابتن فاروق جعفر، الإعلامية منى عبد الغني، المطربة حنان، من أجل تقديم واجب العزاء للفنان مدحت صالح.
وحضر فى وقت سابق لتقديم واجب العزاء كل من: أشرف فايق، والمنتج عصام إمام، والكابتن حازم إمام، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان حمدى الوزير، والمنتج محمد العدل، والشيف علاء الشربيني، أشرف زكى، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على نعى الراحلة ومنهم الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".


المنتج-محمد-العدل

جانب-من-عزاء-ليلى-صديق

فاروق-جعفر-فى-عزاء-ليلى-صديق








MENAFN08112023000132011024ID1107396349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث