كريستيانو رونالدو يطرح تيشرتات ممزقة بسعر أعلى من متوسط إيجار شقة بخارج لندن

MENAFN - Youm7) ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة من قطع الملابس الممزقة سواء قمصان أو بنطلونات أو حتى "تيشرتات" والتي فرضت نفسها على اتجاهات الموض لفترة من الوقت، ويبدو أنها تعود مرة أخرى على يد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وشريكه في العلامة التجارية "جيفنشي"، جاك جريليش، حيث طرح الثنائى "سويت شيرت" ممزق لونه أحمر بسعر1250 جنيهًا إسترلينيًا، و"سويت شيرت"آخر لونه كاكي وأسود باهت بسعر 1090 جنيهًا إسترلينيًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

تيشرتات ممزقة





وقد قارن البعض أسعار التيشرتات التي طرحتها العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم وشريكه بأسعار استئجار العقارات خارج لندن، حيث وصل متوسط ​​سعر استئجار العقارات إلى 1231 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في يوليو الماضى، ووفقًا للأرقام الصادرة عن Rightmove. وصل السعر في لندن، إلى 2567 جنيهًا إسترلينيًا، لذلك أشاروا إلى أن سعر التيشرت أعلى من متوسط سعر استئجار شقة خارج لندن.

تصميم آخر للشركة





وانتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى التيشرتات الممزقة لسعرها وتصميمها، كما أشار البعض إلى أن الملابس الممزقة لا يمكن تجفيفها بمجفف ولا يمكن غسلها إلا عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وإلا تمزق أكثر.

تصميم شركة جيفنشي





ومن ناحية أخرى قارن البعض تصميمات العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم وشريكه والعلامة التجارية " Balenciaga "، والتي طرحت العام الماضى أحذية ممزقة وملطخة بالأتربة بسعر 1290 جنيهًا إسترلينيًا والتي لقت أيضاً انتقادات لاذعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الذين انتقدوا سعر الحذاء الباهظ الثمن والذى لا يتوافق مع تصميمه الممزق والملطخ بالأتربة، والذين قد يفضله الراغبين في الحصول على إطلالة مختلفة عن الآخرين، لذلك قد يتجهوا لشرائه وارتدائه عند حضور المناسبات المختلفة أو عند التنزه مع الأصدقاء.

سويت شيرت أسود ممزق



















