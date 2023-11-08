كريستيانو رونالدو يطرح تيشرتات ممزقة بسعر أعلى من متوسط إيجار شقة بخارج لندن

(MENAFN
- Youm7) ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة من قطع الملابس الممزقة سواء قمصان أو بنطلونات أو حتى "تيشرتات" والتي فرضت نفسها على اتجاهات الموض لفترة من الوقت، ويبدو أنها تعود مرة أخرى على يد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وشريكه في العلامة التجارية "جيفنشي"، جاك جريليش، حيث طرح الثنائى "سويت شيرت" ممزق لونه أحمر بسعر
1250 جنيهًا إسترلينيًا، و"سويت شيرت"
آخر لونه كاكي وأسود باهت بسعر 1090 جنيهًا إسترلينيًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
تيشرتات ممزقة
وقد قارن البعض أسعار التيشرتات التي طرحتها العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم وشريكه بأسعار استئجار العقارات خارج لندن، حيث وصل متوسط سعر استئجار العقارات إلى 1231 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في يوليو الماضى، ووفقًا للأرقام الصادرة عن Rightmove. وصل السعر في لندن، إلى 2567 جنيهًا إسترلينيًا، لذلك أشاروا إلى أن سعر التيشرت أعلى من متوسط سعر استئجار شقة خارج لندن.
تصميم آخر للشركة
وانتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى التيشرتات الممزقة لسعرها وتصميمها، كما أشار البعض إلى أن الملابس الممزقة لا يمكن تجفيفها بمجفف ولا يمكن غسلها إلا عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وإلا تمزق أكثر.
تصميم شركة جيفنشي
ومن ناحية أخرى قارن البعض تصميمات العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم وشريكه والعلامة التجارية " Balenciaga "، والتي طرحت العام الماضى أحذية ممزقة وملطخة بالأتربة بسعر 1290 جنيهًا إسترلينيًا والتي لقت أيضاً انتقادات لاذعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، الذين انتقدوا سعر الحذاء الباهظ الثمن والذى لا يتوافق مع تصميمه الممزق والملطخ بالأتربة، والذين قد يفضله الراغبين في الحصول على إطلالة مختلفة عن الآخرين، لذلك قد يتجهوا لشرائه وارتدائه عند حضور المناسبات المختلفة أو عند التنزه مع الأصدقاء.
سويت شيرت أسود ممزق
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