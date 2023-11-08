ابعد عنهم لوموجودين فى شيلتك.. 4 أنواع من الأصدقاء تجنب التعامل معهم

MENAFN - Youm7) الصديق هو الشخص الذى يشاركك أفراحك وأحزانك ويقف دائماً بجوارك وقت الشدة، لذلك عليك اختيار الشخص الذى يصلح لذلك، حيث يوجد4 أنواعمن الشخصيات يفضل تجنب التعامل معهم حيث لا يستحقون لقب صديق، وهؤلاء نستعرضهم فى التقرير، وفقًا لما جاء في موقعhackspirit.

ثلاث فتيات





شخصيات لا يفضل تكوين علاقة صداقة معهم:





الشخصيات المستغلة :



الشخصيات المستغلة هم أكثر الأشخاص الذين يطلبون الأشياء المتاحة وغير المتاحة عند الآخرين، أيضًا لن يتواصلوا معك إلا عندما يريدون شيئًا منك ويختفون بعد ذلك مباشرة، وهؤلاء لا يظهرون اهتمامًا حقيقيًا برفاهيتك أوكفاحك أو إنجازاتك إلا إذا كان ذلك مرتبطًا باهتماماتهم.

مشوه السمعة:

هناك مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يتسمون بالخيانة، يجب عليك تجنبهم فهم يتظاهرون بأنهم أصدقاؤك بينما ينشرون معلومات سلبية عنك، و يزعمون أنك قلت كذا وكذا وأنت لم تفعل شىء حيث يرغبون من ذلك تشويه سمعتك.



مغناطيس السلبية:

يتمتع هؤلاء الأشخاص بالقدرة على العثور على السحابة المظلمة في كل جانب مشرق لا تجدهم يعترفون بأن هناك شيء لطيف يحدث لكنهم يبحثون عن الجانب المظلم فقط وهؤلاء يعدون الآخرين بطاقتهم السلبية دون أن يشعروا.

المتذمرين بشكل دائم :

الصديق المتذمر دائماً، أيضًا يشكو دائماً ويتسبب بذلك فى إحباط من حوله، ويجعل تظل فى الخلف طوال الوقت ولا تتقدم للأمام، لذلك فكر ببساطة في سلوكك ولا تتأثر به وحاول أن تحد من التعامل معه.



شاب وفتاة متزمرين