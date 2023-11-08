الجاكيت المبطن والوتر بروف وتصميمات أخرى.. أبرز اتجاهات الجواكيت لشتاء 2024

MENAFN - Youm7) الجاكيت واحد من أهم قطع الملابس التي يرتديها أي شخص أيا كان عمره، كما أنها من القطع المميزة التي تجعل الشخص يحصل على إطلالة أنيقة، فهناكالكثير من التصميمات المختلفة من الجواكيت منها الطويل والقصير والجلد، والقماش والصوف، ولكن في شتاء 2024 ، قد تستمر بعض التصميمات السابق ذكرها وتظهر أخرى، وبحسب موقع "4fstore"، نستعرض تصميمات من الجواكيت موضةشتاء 2024 .

أبرز اتجاهات الجواكيت الشتوية لعام 2024الجاكيت المبطن

يعد الجاكيت المبطن واحد من الجواكيت المستمرة معنا منذ الشتاء الماضي، حيث إنها مناسبة ومثالية لارتدائه سواء عند الذهاب للعمل، أو التسوق، أو حتى عند الذهاب للنادي، فهو مناسب لكل ما هو رسمي وغير رسمي.

الجاكيت المبطن جاكيت الوتر بروف

تعتبر جواكيت المطر ضرورية لفصلى الخريف والشتاء، حيث أصبحت الأنماط الرياضية وغير الرسمية المصنوعة من الأقمشة المقاومة للماء رائجة، كما تساعد على الشعور بالدفء والراحة.

جاكيت الوتر بروف جواكيت ضخمة

ظهرت تلك الجواكيت في العديد من عروض الأزياء العالمية لشتاء 2024، حيث تعتبر الجواكيت كبيرة الحجم من أبرز صيحات موسم شتاء 2024، ويمكن ارتداؤه مع أي قطعة ملابس سواء بنطلون ضيق

أو فستان.

الجواكيت الضخمة جواكيت قصيرة

و تعتبر الجواكيت القصيرة من أبرز صيحات موضة شتاء 2024 ، ويمكن ارتداؤه مع أي بنطلون، بداية من البدلة الرياضية وحتى الجينز الواسع.

الجواكيت القصيرة