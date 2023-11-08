Wednesday, 08 November 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجاكيت المبطن والوتر بروف وتصميمات أخرى.. أبرز اتجاهات الجواكيت لشتاء 2024

11/8/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) الجاكيت واحد من أهم قطع الملابس التي يرتديها أي شخص أيا كان عمره، كما أنها من القطع المميزة التي تجعل الشخص يحصل على إطلالة أنيقة، فهناك
الكثير من التصميمات المختلفة من الجواكيت منها الطويل والقصير والجلد، والقماش والصوف، ولكن في شتاء 2024 ، قد تستمر بعض التصميمات السابق ذكرها وتظهر أخرى، وبحسب موقع "4fstore"، نستعرض تصميمات من الجواكيت موضة
شتاء 2024 .

أبرز اتجاهات الجواكيت الشتوية لعام 2024

الجاكيت المبطن

يعد الجاكيت المبطن واحد من الجواكيت المستمرة معنا منذ الشتاء الماضي، حيث إنها مناسبة ومثالية لارتدائه سواء عند الذهاب للعمل، أو التسوق، أو حتى عند الذهاب للنادي، فهو مناسب لكل ما هو رسمي وغير رسمي.


الجاكيت المبطن جاكيت الوتر بروف

تعتبر جواكيت المطر ضرورية لفصلى الخريف والشتاء، حيث أصبحت الأنماط الرياضية وغير الرسمية المصنوعة من الأقمشة المقاومة للماء رائجة، كما تساعد على الشعور بالدفء والراحة.


جاكيت الوتر بروف جواكيت ضخمة

ظهرت تلك الجواكيت في العديد من عروض الأزياء العالمية لشتاء 2024، حيث تعتبر الجواكيت كبيرة الحجم من أبرز صيحات موسم شتاء 2024، ويمكن ارتداؤه مع أي قطعة ملابس سواء بنطلون ضيق
أو فستان.


الجواكيت الضخمة جواكيت قصيرة

و تعتبر الجواكيت القصيرة من أبرز صيحات موضة شتاء 2024 ، ويمكن ارتداؤه مع أي بنطلون، بداية من البدلة الرياضية وحتى الجينز الواسع.


الجواكيت القصيرة





MENAFN08112023000132011024ID1107396346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث