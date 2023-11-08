أبرز أماكن السياحة العلاجية في سيناء.. منها وادي العسل

(MENAFN
- Youm7) نعلم جميعًا أن الكثير يتوافدون من جميع أنحاء العالم إلى مصر لرؤية الأهرامات وزيارة المعابد والمقابر القديمة وممارسة السباحة والغوص في أفضل الشواطئ في العالم، والتي توجد فى أرض الكنانة، لكن هل تعلم أن آلاف الأشخاص يأتون ضمن برامج السياحة العلاجية؟، بالفعل توجد في صحاري مصر وسواحلها المزدهرة مجموعة من الأماكن التى تساعد على العلاج من بعض الأمراض بطرق طبيعية مع اتباع العلاج الطبى، ويوجد فى سينا العديد من الأماكن التى تذكر بأماكن السياحة العلاجية، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
الينابيع المعدنية الساخنة في سيوة وسيناء
هناك العديد من الينابيع الساخنة التي تتواجد في سيوة وسيناء، وهي تعمل على علاج الروماتيزم، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الجلدية، والتهاب المفاصل، كما تعد مصر موطنًا للكثير من الينابيع الطبيعية، والتى منها ينابيع سيوة المعدنية الساخنة في الصحراء الغربية وعيون موسى وحمام موسى وحمام فرعون في سيناء. حيث يساعد الاستحمام بمياه مليئة بالمعادن على علاج بعض الأمراض .
ينابيع ساخنة الحمامات الطينية بوادي العسل
يقع وادي عسل في رأس سدر بشبه جزيرة سيناء ، وهو ينبوع طبيعي حار معروف بطينه الغني بالمعادن. حيث يقوم السكان المحليون بتغطية أنفسهم بالطين من النبع (المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات)، ثم ينقعون أنفسهم في الينابيع الساخنة لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل بعد ذلك، حيث تصل درجة حرارة الماء إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ويساعد فى علاج التهاب وآلام المفاصل، والأمراض الجلدية الالتهابية، وآلام العضلات.
الحمامات الطينية بوادي العسل حمامات الرمال
الكثبان الرملية التي تتواجد في صحراء سيناء يمكن استخدامها لعمل حمامات من الرمال، والتي تساعد على علاج الروماتيزم والضعف العام وخمول العضلات وغيرها، وهذه الحمامات لا توجد في سيناء فقط، بل تتمتع واحة سيوة بأفضل حمامات الرمال.
حمامات الرمال
MENAFN08112023000132011024ID1107396345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.