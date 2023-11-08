أبرز أماكن السياحة العلاجية في سيناء.. منها وادي العسل

MENAFN - Youm7) نعلم جميعًا أن الكثير يتوافدون من جميع أنحاء العالم إلى مصر لرؤية الأهرامات وزيارة المعابد والمقابر القديمة وممارسة السباحة والغوص في أفضل الشواطئ في العالم، والتي توجد فى أرض الكنانة، لكن هل تعلم أن آلاف الأشخاص يأتون ضمن برامج السياحة العلاجية؟، بالفعل توجد في صحاري مصر وسواحلها المزدهرة مجموعة من الأماكن التى تساعد على العلاج من بعض الأمراض بطرق طبيعية مع اتباع العلاج الطبى، ويوجد فى سينا العديد من الأماكن التى تذكر بأماكن السياحة العلاجية، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.





الينابيع المعدنية الساخنة في سيوة وسيناء

هناك العديد من الينابيع الساخنة التي تتواجد في سيوة وسيناء، وهي تعمل على علاج الروماتيزم، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الجلدية، والتهاب المفاصل، كما تعد مصر موطنًا للكثير من الينابيع الطبيعية، والتى منها ينابيع سيوة المعدنية الساخنة في الصحراء الغربية وعيون موسى وحمام موسى وحمام فرعون في سيناء. حيث يساعد الاستحمام بمياه مليئة بالمعادن على علاج بعض الأمراض .

ينابيع ساخنة الحمامات الطينية بوادي العسل

يقع وادي عسل في رأس سدر بشبه جزيرة سيناء ، وهو ينبوع طبيعي حار معروف بطينه الغني بالمعادن. حيث يقوم السكان المحليون بتغطية أنفسهم بالطين من النبع (المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات)، ثم ينقعون أنفسهم في الينابيع الساخنة لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل بعد ذلك، حيث تصل درجة حرارة الماء إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ويساعد فى علاج التهاب وآلام المفاصل، والأمراض الجلدية الالتهابية، وآلام العضلات.

الحمامات الطينية بوادي العسل حمامات الرمال

الكثبان الرملية التي تتواجد في صحراء سيناء يمكن استخدامها لعمل حمامات من الرمال، والتي تساعد على علاج الروماتيزم والضعف العام وخمول العضلات وغيرها، وهذه الحمامات لا توجد في سيناء فقط، بل تتمتع واحة سيوة بأفضل حمامات الرمال.

حمامات الرمال



