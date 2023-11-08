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3 نساء أبراج يفضلن المشغولات الذهبية في الهدايا.. مش بيقبلوا بأقل من كده

11/8/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Youm7)

المشغولات الذهبية من الإكسسوارات غالية الثمن والتى تتميز بجمالها ولمعانها، و تعشقها الكثيرات من النساء ويحرصن على اقتنائها، ويعتقد أن هؤلاء ينتمين لبعض الأبراج الفلكية التى أشارت إليها مايا ناجي فى حديثها معنا.


خاتم ذهب


نساء أبراج يفضلن الذهب في الهدايا: برج الأسد:

تعرف امرأة
برج الأسد بالأناقة وعشقها
للمشغولات الذهبية لذلك تحرص على شرائها وإهدائها للأشخاص المقربين منها وتفضل أيضاً إهدائها لها، حيث تعتبر من المقتنيات التى تحرص على الاحتفاظ بها.

برج الثور:

تتسم فتاة برج الثور بالعديد من المميزات الإيجابية أيضا يمكن أن تتشابه مع شخصية برج الأسد، فأنثى الثور عاشقة لكل ما هو لامع، وتفضل الذهب، خاصة الأوزان الثقيلة، أيضًا تحرص على شرائها وإهدائها للمقربين منها.



برج الميزان:

تحب فتاة برج الميزان
شراء الهدايا الذهبية لأصدقائها المقربين خاصة إذا كانوا من أفراد عائلتها، كما تفضل اقتناء العديد من المشغولات الذهبية المختلفة حتى ساعات اليد، والتى تجعلها تشعر بالسعادة والمزيد من الثقة بالنفس.



مشغولات ذهبية









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