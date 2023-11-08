3 نساء أبراج يفضلن المشغولات الذهبية في الهدايا.. مش بيقبلوا بأقل من كده

(MENAFN
- Youm7)
المشغولات الذهبية من الإكسسوارات غالية الثمن والتى تتميز بجمالها ولمعانها، و تعشقها الكثيرات من النساء ويحرصن على اقتنائها، ويعتقد أن هؤلاء ينتمين لبعض الأبراج الفلكية التى أشارت إليها مايا ناجي فى حديثها معنا.
خاتم ذهب
نساء أبراج يفضلن الذهب في الهدايا: برج الأسد:
تعرف امرأة
برج الأسد بالأناقة وعشقها
للمشغولات الذهبية لذلك تحرص على شرائها وإهدائها للأشخاص المقربين منها وتفضل أيضاً إهدائها لها، حيث تعتبر من المقتنيات التى تحرص على الاحتفاظ بها.
برج الثور:
تتسم فتاة برج الثور بالعديد من المميزات الإيجابية أيضا يمكن أن تتشابه مع شخصية برج الأسد، فأنثى الثور عاشقة لكل ما هو لامع، وتفضل الذهب، خاصة الأوزان الثقيلة، أيضًا تحرص على شرائها وإهدائها للمقربين منها.
برج الميزان:
تحب فتاة برج الميزان
شراء الهدايا الذهبية لأصدقائها المقربين خاصة إذا كانوا من أفراد عائلتها، كما تفضل اقتناء العديد من المشغولات الذهبية المختلفة حتى ساعات اليد، والتى تجعلها تشعر بالسعادة والمزيد من الثقة بالنفس.
مشغولات ذهبية
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