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صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها التجارة بنسبة 6%

11/8/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، ثم قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.



فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 21.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4.55%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 251.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10209 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1446 نقطة.












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