تراجع أسعار الذهب فى مصر بعد إعفاء الواردات من الجمارك

MENAFN - Youm7) شهدت أسعار الذه فى مصر تراجع ملحوظ بحوالى 20 جنيها للجرام، وذلك بعد ساعات محدودة من صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك والذى صدر من مجلس الوزراء مساء الأربعاء 8 نوفمبر 2023.أسعار الذهب اليوم:





عيار 24 يسجل 2971 جنيها. عيار 21 يسجل 2600 جنيه. عيار 18 يسجل 2229 جنيها. الجنيه الذهب 20800 جنيه.السماح بدخول الذهب دون جمارك

بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد مبادرة اعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر نقدم شرح مفصل حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب من المشغولات.

وأعلنت شعبة الذهب على لسان أسامة الجلا سكريتر الشعبة، أن القيمة المضافة المقرر احتسابها على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج سيكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب، وفق حديثه مع اليوم السابع.

وهذا يعني أن رسوم احتساب القيمة المضافة على الذهب المستورد ستكون على تكاليف التصنيع وليس القيمة الإجمالية للذهب، مثال بسيط للتوضيح " أنت تدخل إلى المطار ومعك 10 جرامات من الذهب عيار 21 وارد السعودية، ويبلغ سعر الجرام هناك 200 ريال وسعر المصنعية 20 ريال يكون احتساب القيمة المضافة في المطار على المصنعية، أي حاصل ضرب الرقم 10 وهو وزن الذهب في سعر المصنعية وهو 20 ريال لكل جرام يصبح إجمالي المصنعية 200 ريال، ويكون احتساب القيمة المضافة على هذا الرقم أي احتساب القيمة المضافة 14 % من أصل الـ 200 ريال وليس من إجمالي سعر الذهب ويكون الاحتساب وفق سعر الصرف الرسمي".

وقرر مجلس الوزراء بتجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.











