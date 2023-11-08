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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023

11/8/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للصناعات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقn 35 مليار جنيه عند مستوى 1.616 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 21.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4.55%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 251.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10209 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1446 نقطة.



وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:


- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 24.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.



- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 33.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.01%.



- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 151.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.72%.



- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.776 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.79%.



- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 25.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.91%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 36.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.41%.



- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.



- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.007 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%.



- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.



- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 20.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.












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