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الرقابة المالية: 49.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح خلال شهر أغسطس

11/8/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7)
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت 49.8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، موزعة بين 21.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و599 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.



أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7 مليار جنيه



حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023



وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023



حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.












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