دراسة تكتشف ورما فى المبيضين عمره 3000 عام لبقايا امراة فى مقبرة مصرية

(MENAFN
- Youm7) نشرت المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة دراسة حديثة أجريت على امرأة شابة عثر عليها فى مقبرة مصرية قديمة، تعود إلى عصر الدولة الحديثة فى العمارنة بمصر، وهى مدينة تأسست نحو عام 1345 قبل الميلاد.
وأوضحت المجلة أن المرأة كانت تعانى من "ورم فى المبيضين"، وتعد هذه الحالة أقدم حالة موثقة لورم المبيضين تم اكتشافها داخل غرفة دفن عمرها 3000 عام، كان الورم موجودًا داخل حوض المرأة المتوفاة، التي تم اكتشافها وهي تحمل خاتم بيس في يدها اليسرى.
المقبرة وبقايا المراة الشابة
وأشارت المجلة إلى أن هذه هي الحالة الخامسة الموثق لورم المبيضين، حيث تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في أوروبا وواحدة في بيرو، وتعد الحالة الخامسة الحالة القديمة الموجودة في أفريقيا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.
ولفتت الدراسة إلى أن بقايا لامرأة شابة، يقدر عمرها بين 18 و21 عامًا، وقد تم دفنها في حصيرة من الألياف النباتية. وبجانبها، تم دفن مجموعة من المقتنيات الجنائزية، بما في ذلك خاتم مزين بصورة بيس، وهو إله يرتبط عادة بمظاهر الولادة والخصوبة والحماية.
جدير بالذكر أن مدينة العمارنة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، في منتصف الطريق تقريبًا بين مدينتي القاهرة والأقصر (طيبة القديمة)، كانت بمثابة مركز لعبادة الفرعون أخناتون لإله الشمس آتون ومقر بلاطه الملكي. وبينما كانت المدينة تتميز بالمعابد والقصور وغيرها من الهياكل التي تدعم ما يقرب من 20.000 إلى 50.000 شخص، فقد تم التخلي عنها في غضون عقد من الزمن بعد وفاة أخناتون عام 1336 قبل الميلاد.
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