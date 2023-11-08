دراسة تكتشف ورما فى المبيضين عمره 3000 عام لبقايا امراة فى مقبرة مصرية

MENAFN - Youm7) نشرت المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة دراسة حديثة أجريت على امرأة شابة عثر عليها فى مقبرة مصرية قديمة، تعود إلى عصر الدولة الحديثة فى العمارنة بمصر، وهى مدينة تأسست نحو عام 1345 قبل الميلاد.

وأوضحت المجلة أن المرأة كانت تعانى من "ورم فى المبيضين"، وتعد هذه الحالة أقدم حالة موثقة لورم المبيضين تم اكتشافها داخل غرفة دفن عمرها 3000 عام، كان الورم موجودًا داخل حوض المرأة المتوفاة، التي تم اكتشافها وهي تحمل خاتم بيس في يدها اليسرى.

المقبرة وبقايا المراة الشابة

وأشارت المجلة إلى أن هذه هي الحالة الخامسة الموثق لورم المبيضين، حيث تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في أوروبا وواحدة في بيرو، وتعد الحالة الخامسة الحالة القديمة الموجودة في أفريقيا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

ولفتت الدراسة إلى أن بقايا لامرأة شابة، يقدر عمرها بين 18 و21 عامًا، وقد تم دفنها في حصيرة من الألياف النباتية. وبجانبها، تم دفن مجموعة من المقتنيات الجنائزية، بما في ذلك خاتم مزين بصورة بيس، وهو إله يرتبط عادة بمظاهر الولادة والخصوبة والحماية.

جدير بالذكر أن مدينة العمارنة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، في منتصف الطريق تقريبًا بين مدينتي القاهرة والأقصر (طيبة القديمة)، كانت بمثابة مركز لعبادة الفرعون أخناتون لإله الشمس آتون ومقر بلاطه الملكي. وبينما كانت المدينة تتميز بالمعابد والقصور وغيرها من الهياكل التي تدعم ما يقرب من 20.000 إلى 50.000 شخص، فقد تم التخلي عنها في غضون عقد من الزمن بعد وفاة أخناتون عام 1336 قبل الميلاد.