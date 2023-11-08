افتتاح متحف اللوفر منذ 230 سنة.. جناح يضم آلاف الآثار المصرية القديمة

(MENAFN
- Youm7) منذ 230 عاما أى فى عام 1793 افتتحت حكومة الثورة الفرنسية أبواب قصر اللوفر
كمتحف للعموم، والذى كان يعرف قبل ذلك بقصر التوى لرى، حيث كان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، وهو الآن يعد أحد أهم المتاحف الفنية بالعالم، ومن بين قاعات المتحف تم تخصيص أجنحة تضم القطع الأثرية المصرية، إذ تحظى الحضارة المصرية هناك بوضع خاص، ويتم عرض فى الجزء الخاص بالآثار المصرية ما يقرب من 6000 آلاف قطعة أثرية.
ينقسم العرض فى اللوفر إلى قاعات تعرض موضوعات خاصة بالحضارة المصرية، وهى: النيل، الكتابة، الحرف والصناعات، الآثاث، الملابس والزينة، الموسيقى والألعاب، المعبد، الحيوانات والآلهة، فيما يعرض الجزء الآخر من قاعات العرض التسلسل التاريخى للحضارة المصرية القديمة على مر عصورها حتى اليونانى الرومانى.
وقد بدء إنشاء جناح خاص بالآثار المصرية فى 15 مايو من عام 1826، حيث أصدر شارل العاشر أمراً ملكياً بإنشاء "الجناح المصرى" فى متحف اللوفر، وتم تعيين جان فرانسوا شامبليون أميناً عاماً له.
إحدى القطع الأثرية فى اللوفر باريس
البداية كانت جمع القطع الأثرية أثناء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت "1798 – 1801"، حيث قاموا بجمع عدد من الآثار المصرية بما فيها حجر رشيد، والتى عثرت عليه الحملة فى مصر، ولكن بعد جمع عدد كبير من القطع وخلال طريقهم لباريس، سقطت فى يد أعدائهم الإنجليز بعد هزيمة عسكرية ساحقة، وانتقلت تلك الآثار إلى إنجلترا، ليتم تأسيس جناح كبير فى المتحف البريطانى بـ "لندن".
لكن بعد ذلك قرر شارل العاشر أمراً ملكياً بإنشاء الجناح المصرى، بمتحف اللوفر، وكان أولى القطع التى يتم وضعها بالجناح، من صديق نابليون وهو دومينيك فيفان، والذى عين مديرًا بعد ذلك للمتحف، واستمر زيادة عدد القطع من خلال عمليات الاستحواذ التي قام بها أوجوست مارييت، مؤسس المتحف المصري في القاهرة، وأعاد مارييت، بعد التنقيب في ممفيس، صناديق من الاكتشافات الأثرية بما في ذلك الكاتب الجالس.
القطع الأثرية فى اللوفر باريس
القطع الأثرية الموجودة فى الجناح المصرى بمتحف اللوفر بباريس وهو الجناح الذى يشهد إقبالا كبيرًا من الزوار، يضم قطع أثرية تعود تاريخها 4000 قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي. تُعتبر المجموعة، من بين أكبر المجموعات في العالم، لمحة عامة عن الحياة المصرية في مصر القديمة، والمملكة المصرية الوسطى، والمملكة المصرية الحديثة، والفن القبطي، ومصر (مقاطعة رومانيَّة)، والمملكة البطلميَّة، والإمبراطورية البيزنطية.
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