افتتاح متحف اللوفر منذ 230 سنة.. جناح يضم آلاف الآثار المصرية القديمة

MENAFN - Youm7) منذ 230 عاما أى فى عام 1793 افتتحت حكومة الثورة الفرنسية أبواب قصر اللوفركمتحف للعموم، والذى كان يعرف قبل ذلك بقصر التوى لرى، حيث كان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، وهو الآن يعد أحد أهم المتاحف الفنية بالعالم، ومن بين قاعات المتحف تم تخصيص أجنحة تضم القطع الأثرية المصرية، إذ تحظى الحضارة المصرية هناك بوضع خاص، ويتم عرض فى الجزء الخاص بالآثار المصرية ما يقرب من 6000 آلاف قطعة أثرية.

ينقسم العرض فى اللوفر إلى قاعات تعرض موضوعات خاصة بالحضارة المصرية، وهى: النيل، الكتابة، الحرف والصناعات، الآثاث، الملابس والزينة، الموسيقى والألعاب، المعبد، الحيوانات والآلهة، فيما يعرض الجزء الآخر من قاعات العرض التسلسل التاريخى للحضارة المصرية القديمة على مر عصورها حتى اليونانى الرومانى.

وقد بدء إنشاء جناح خاص بالآثار المصرية فى 15 مايو من عام 1826، حيث أصدر شارل العاشر أمراً ملكياً بإنشاء "الجناح المصرى" فى متحف اللوفر، وتم تعيين جان فرانسوا شامبليون أميناً عاماً له.

إحدى القطع الأثرية فى اللوفر باريس

البداية كانت جمع القطع الأثرية أثناء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت "1798 – 1801"، حيث قاموا بجمع عدد من الآثار المصرية بما فيها حجر رشيد، والتى عثرت عليه الحملة فى مصر، ولكن بعد جمع عدد كبير من القطع وخلال طريقهم لباريس، سقطت فى يد أعدائهم الإنجليز بعد هزيمة عسكرية ساحقة، وانتقلت تلك الآثار إلى إنجلترا، ليتم تأسيس جناح كبير فى المتحف البريطانى بـ "لندن".

لكن بعد ذلك قرر شارل العاشر أمراً ملكياً بإنشاء الجناح المصرى، بمتحف اللوفر، وكان أولى القطع التى يتم وضعها بالجناح، من صديق نابليون وهو دومينيك فيفان، والذى عين مديرًا بعد ذلك للمتحف، واستمر زيادة عدد القطع من خلال عمليات الاستحواذ التي قام بها أوجوست مارييت، مؤسس المتحف المصري في القاهرة، وأعاد مارييت، بعد التنقيب في ممفيس، صناديق من الاكتشافات الأثرية بما في ذلك الكاتب الجالس.

القطع الأثرية فى اللوفر باريس

القطع الأثرية الموجودة فى الجناح المصرى بمتحف اللوفر بباريس وهو الجناح الذى يشهد إقبالا كبيرًا من الزوار، يضم قطع أثرية تعود تاريخها 4000 قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي. تُعتبر المجموعة، من بين أكبر المجموعات في العالم، لمحة عامة عن الحياة المصرية في مصر القديمة، والمملكة المصرية الوسطى، والمملكة المصرية الحديثة، والفن القبطي، ومصر (مقاطعة رومانيَّة)، والمملكة البطلميَّة، والإمبراطورية البيزنطية.