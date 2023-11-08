دار نشر مصرية تعرض كتبا وأرشيفا صحفيا يتخطى الـ200 عام فى معرض الشارقة

MENAFN - Youm7) أجنحة وأركان عديدة تمتلئ بها أروقة الدورة 42 منمعرض الشارقة الدولى للكتاب ، والتي تنظم تحت شعار "نتحدث كتباً"، وتتنوع محتويات هذه الأجنحة كما كل عام، مقدمة مواد ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات، وكما تتصدر عروض دور النشر آخر الإصدارات، فهناك دور ومكتبات أخرى تقدم إصدارات عريقة وقديمة وطبعات نادرة وأراشيف صحفية، ويشاركون في المعرض، وهم على موعد مع عشاق مثل هذه المجلات والصحف من هواة ومقتنين ومحبين للطبعات القديمة.

ففي دار النفائس قال أنس محمد صاحب الدار إنه سعيد بالمشاركة في هذا المعرض وتقديم مطبوعاته التي تضم كتباً تعود إلى 200 سنة، ومجلات تعود إلى أكثر من مئة عام.

محطات على طريق العمر

وأضاف أنس، فيما تظهر خلفه مطبوعات لمجلات مختلفة مثل "المصور" و"آخر ساعة" و"تان تان" الشهيرة للأطفال، إضافة إلى نسخ نادرة من مجلة "ماجد"، وكذلك مجلة "العربي"، والعديد من المجلات الفنية من مختلف أنحاء الدول العربية، في معرض الشارقة الدولي للكتاب تجذب هذه الطبعات نوعيات مختلفة من القراء، مثل هواة الاقتناء وكذلك الطلبة والباحثين، وحتى الصحفيين أحياناً، وكذلك العاملين فى مجال الأرشيف، وخصوصًا منها ما يتعلق بالصور القديمة أو الوثائق النادرة.

مذكرات عبد الحليم حافظ

ومن بين زوار المعرض حسين الحمادي، والمهتم بمثل هذا الأرشيف، أشار إلى أنه لفت انتباهه وجود مثل هذه المكتبات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أنه يسافر أحياناً خصيصاً للبحث في بعض الأسواق والمكتبات المتخصصة في الطبعات القديمة، مبيناً أنها مادة شيقة ومرغوبة، وهو مولع بجمعها في ركن خاص من مكتبته، كنواة لارشيف نادر ومتنوع، يكلفه الكثير، من ناحية الاقتناء والصيانة، لكنه يمثل له

أيضاً الكثير نظراً لقيمته التاريخية والمعنوية.