Wednesday, 08 November 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دار نشر مصرية تعرض كتبا وأرشيفا صحفيا يتخطى الـ200 عام فى معرض الشارقة

11/8/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Youm7) أجنحة وأركان عديدة تمتلئ بها أروقة الدورة 42 من
معرض الشارقة الدولى للكتاب ، والتي تنظم تحت شعار "نتحدث كتباً"، وتتنوع محتويات هذه الأجنحة كما كل عام، مقدمة مواد ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات، وكما تتصدر عروض دور النشر آخر الإصدارات، فهناك دور ومكتبات أخرى تقدم إصدارات عريقة وقديمة وطبعات نادرة وأراشيف صحفية، ويشاركون في المعرض، وهم على موعد مع عشاق مثل هذه المجلات والصحف من هواة ومقتنين ومحبين للطبعات القديمة.

ففي دار النفائس قال أنس محمد صاحب الدار إنه سعيد بالمشاركة في هذا المعرض وتقديم مطبوعاته التي تضم كتباً تعود إلى 200 سنة، ومجلات تعود إلى أكثر من مئة عام.


محطات على طريق العمر

وأضاف أنس، فيما تظهر خلفه مطبوعات لمجلات مختلفة مثل "المصور" و"آخر ساعة" و"تان تان" الشهيرة للأطفال، إضافة إلى نسخ نادرة من مجلة "ماجد"، وكذلك مجلة "العربي"، والعديد من المجلات الفنية من مختلف أنحاء الدول العربية، في معرض الشارقة الدولي للكتاب تجذب هذه الطبعات نوعيات مختلفة من القراء، مثل هواة الاقتناء وكذلك الطلبة والباحثين، وحتى الصحفيين أحياناً، وكذلك العاملين فى مجال الأرشيف، وخصوصًا منها ما يتعلق بالصور القديمة أو الوثائق النادرة.


مذكرات عبد الحليم حافظ

ومن بين زوار المعرض حسين الحمادي، والمهتم بمثل هذا الأرشيف، أشار إلى أنه لفت انتباهه وجود مثل هذه المكتبات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أنه يسافر أحياناً خصيصاً للبحث في بعض الأسواق والمكتبات المتخصصة في الطبعات القديمة، مبيناً أنها مادة شيقة ومرغوبة، وهو مولع بجمعها في ركن خاص من مكتبته، كنواة لارشيف نادر ومتنوع، يكلفه الكثير، من ناحية الاقتناء والصيانة، لكنه يمثل له
أيضاً الكثير نظراً لقيمته التاريخية والمعنوية.







MENAFN08112023000132011024ID1107396336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث