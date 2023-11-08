برام ستوكر مؤلف دراكولا.. من أين استوحى الشخصية وهل كان موته غامضا؟

MENAFN - Youm7) برام ستوكر هو مؤلف الرواية الشهيرة دراكولا، والذى تحل اليوم ذكرى مولده، حيث ولد فى 8 نوفمبر من عام 1847م، فهو نهج في البداية مثل والده، فبرع في مجال العلوم والرياضيات واللغة والتاريخ، واستمر في الخدمة المدنية، ما يقرب من 8 سنوات، تحقيقا لرفغبة والده الذى كان يعمل موظفا في قلعة دبلن.

وبعيدًا عن رواية "دراكولا" كتب برام ستوكر العديد من القصص مثل "كأس الكريستال" عام 1872، و"سلسلة القدر" عام 1875، و"لعنة الروح" عام 1880، إلى جانب الكتابة المسرحية التي كان ينشرها في العديد من المجلات، لكن دون مقابل أو بمعنى أدق دون أجر.

كانت أولى رواياته بعنوان "درب الثعبان" ونشرت فى عام 1890، وعمل بعدها على كتابة روايته "دراكولا" سيد الموتى الأحياء، التى لم ينته منها إلا فى عام 1897، حيث حققت له تلك الرواية شهرة لم يكن يحلم بها واعتبرت الرائدة فى عالم روائع أدب الإثارة والرعب، والتى عرف معظمنا قصتها من خلال قراءة الرواية أو مشاهدة أحد الأفلام السينمائية العديدة التى تناولتها.

وقد عرف على أن دراكولا الحقيقى هو فلاد الثالث من والاتشيا فى رومانيا، واشتهر دراكولا أيضًا بلقب (ابن التنين) وعرف بتعذيب أعدائه، وقد كانت قسوة شخصية دراكولا أو فلاد الثالث حقيقية، لكن سمعته كشرير انتشرت عبر أوروبا في القرن الخامس عشر، لكن شخصية أخرى ربما تكون ألهمت المؤلف الأيرلندى الشهير برام ستوكر بفكرة دراكولا وهي الكونتيسة المجرية إليزابيث باثوري وهى امرأة من أصول نبيلة امتد نفوذ عائلتها إلى المجر وسلوفاكيا وبولندا.

واشتهرت باسم "كونتيسة الدم" بحبها للتعذيب فكانت تعذب الخدم وقد عملت على تعذيب وقتل نحو 600 فتاة من الفتيات الفقيرات و25 من العائلة المالكة.

تزوجت من الكونت فرنسيس ناداستي وهو من علمها أساليب التعذيب وعندما ابتعد عنها زوجها لظروف العمل شعرت بالوحدة، فأخذت تقوم بتعذيب الخادمات الصغيرات.

وكان يساعدها في التعذيب خادمها الأعرج وسيدة سوداوية شريرة اسمها آنا دارفوليا وقد تم اقتباس فيلم رعب عن حياتها يسمى "Stay Alive" من تأليف ويليام برنت بيل وماثيو بترمان.

وقد رحل برام ستوكر في 20 أبريل عام 1912 وبالرغم من أن أسباب موته ما زالت غامضة وأثارت الكثير من الجدل، ونشر حفيده " دانييل فيرسون " فى كتاب سيرة حياته أسباب وفاة جده، حيث بين الأطباء إصابته بالشلل العام المرتبط بداية بالجنون.