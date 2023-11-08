وزيرة الثقافة تفتتح مُلتقى القاهرة الدُولي لأفلام التحريك وتُكرم الفائزين بمسابقاته

MENAFN - Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمُلتقى القاهرة الدُولي لأفلام التحريك، والذي يُنظمه صندوق التنمية الثقافية ، خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، وذلك بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن هذا الملتقى يمثل إحدى الخطوات الجادة التي تقوم بتنفيذها وزارة الثقافة للتأكيد على دور الفنون في الارتقاء بذائقة المجتمعات، وتحقيق التواصل البناء بين الثقافات المختلفة، بما يدعم مكانة مصر ودورها المحوري، باعتبارها حاضنة الفنون والابداع فى العالم".كما أعلنت وزيرة الثقافة عن مِنحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50 ألف جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.تضمن الافتتاح معرِضا لصور أعمال الرسوم المتحركة المشاركة بالملتقى، وعرضًا للأفلام الفائزة بالجائزة الأولى فى كل فرع من فروع المسابقة.أعقب ذلك تكريم وزيرة الثقافة لكل من: (الفنان سامي رافع– الفنان حسام مهيب- الفنانة سلوى محمد على– الفنان سامح الشرقاوى– الفنان محمد طنطاوي) بـدرع الملتقى وشهادات تقدير، امتنانًا وعرفانا بإسهاماتهم المتفردة في المجال الفتي.كما سلمت وزيرة الثفافة جوائز المسابقات المتعددة بالملتقى والتي جاءت كالتالي:-





أولاً : مسابقة العمل الأول: و فاز فيها بالمركز الأول : فيلم:بحرإخراج:بلال عبده ابراهيم ابوسمره، بجائزة قيمتها 10000جنيه ، كما حصل على المركز الثاني :فيلم: ليلة طويلة إخراج: .أحمد عادل حامد، بجائزة قيمتها 8000 جنيه.ثانياً : مسابقة أفلام التحريك القصيرة: فاز بالمركز الأول فيها فيلم:Miracasas(Switzerland / France ) - إخراج،Raphaëlle Stolz، كما حصل على المركز الثاني : فيلم : Après Papi (France)ثالثاً :مسابقة أفلام التحريك التجريبى: وحصل فيها على المركز الأول فيلم: Shadow of the Butterflies(France/Portugal Morocco )- إخراجSofia El Khyar ، كما فاز بالمركز الثانىفيلم:Iwill Take Your Shadow(Germany )- إخراج : Ayala Shoshana Guy.رابعاً :مسابقة أفلام التحريك الطويلة: فاز فيها بالمركز الأول فيلم:Cricket & Antoinete(Croatia ) - إخراجLuka Rukavna،كما حصل على المركز الثانى فيلم : The Other Shape(Colombia )إخراج: Diego Felipe Guzmán.خامساً: مسابقة إعلانات التحريك ومقدمات الافلام ومقدمات المسلسلات:حصل فيها على المركز الأول فيلم:: Will Never Know My Name(Italy )إخراج:Igor imhoff،كما فاز فيها بالمركز الثانى فيلم : مقدمة مسلسل العمارة( مصر) إخراج:عمرو شعلان.سادسًا: مسابقة أحسن موسيقى: وفاز بها الفنان عمرو شعلان.

كما حصلت العديد من الأعمال المشاركة بالملتقى على شهادات تقدير، وجاءت كالتالي:- أحسن موسيقى: مقدمة مسلسل العمارة - إخراج عمرو شعلان

(مصــــر)، وأحسن فيلم تصميم

شخصيات: فيلم

Miracasas

– (Switzerland / France ) -

اخراج Raphaëlle Stolz،

أحسن فيلم إخراج:

Everywhere (Hong Kong)- إخراج

Tommy NG، وأحسن

فيلم خلفيات: Little Kungpoo Goats 3

- ( United Arab Emirates) – إخراج: Kianoosh Dalvand، وأحسن فيلم تحريك :Shadow of the Butterflies – (France / Portugal / Morocco

)

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إخراج : Sofia El Khyari، وأحسن فيلم سيناريو: فيلم That Doesn't Fit

– (India

)

إخراج Ackshaj Anand.