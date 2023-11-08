حماية المستهلك الأمريكى يقترح المزيد من الرقابة على خدمات الدفع الإلكترونية

MENAFN - Youm7) اقترح مكتب الحماية المالية للمستهلك بالولايات المتحدة (CFPB)، متطلبات إشرافية جديدة لشركات التكنولوجيا مثل Apple التي تقدم محافظ رقمية وتطبيقات دفع، وفقًا لـ CFPB، تزداد شعبية خدمات الدفع مثلApple Pay ، والتي لا تخضع لنفس "الاختبارات الإشرافية" التي تخضع لها البنوك.

ستتطلب القاعدة المقترحة حديثًا من الشركات التي تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين معاملة سنويًا الالتزام بنفس القواعد التي تتبعها البنوك الكبيرة والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى التي يشرف عليها CFPB.

يدعي CFPB أن هناك عددًا متزايدًا من الشكاوى حول شركات التكنولوجيا في سوق التمويل الاستهلاكي، ويجادل بأن الفاحصين يجب أن يكونوا قادرين على التدقيق بعناية في أنشطة شركات التكنولوجيا للتأكد من أنها تتبع القانون.

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات العاملة في أسواق التمويل الاستهلاكي على طمس الخطوط التقليدية التي فصلت الخدمات المصرفية والمدفوعات عن الأنشطة التجارية، وقد وجد CFPB أن هذا الضبابية يمكن أن يعرض المستهلكين للخطر، خاصة عندما لا يتم تطبيق نفس الضمانات المصرفية التقليدية، مثل التأمين على الودائع.

ويريد CFPB أن يكون قادرًا على إجراء بعض المراجعات لشركات التكنولوجيا للتأكد من أنها تتبع قوانين تحويل الأموال والخصوصية وحماية المستهلك، وتلتزم بنفس القواعد التي يجب على البنوك اتباعها، إذا تم الانتهاء منها، فإن القاعدة المقترحة ستمنح مكتب حماية تمويل المستهلك المزيد من الإشراف على الخدمات المالية التي تقدمها شركات مثل أبل وجوجل.