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أبل تدعو المطورين إلى مختبرات وورش عمل وجلسات Vision Pro فى نوفمبر

11/8/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) أبلغت Apple المطورين اليوم بعدد من أنشطة المطورين الجديدة التي ستقام في نوفمبر، بما في ذلك أنشطة App Store ومختبرات Vision Pro الإضافية والاستشارات التقنية، وفقاً لموقع macrumors.

بدأت شركة Apple في شهر سبتمبر في تقديم مجموعة من موارد "لقاء خبراء Apple" للمطورين، وتعد المختبرات المتوفرة هذا الشهر استمرارًا لهذا الجهد.

هناك مجموعة من أنشطة ‌App Store‌ حيث يمكن للمطورين التعرف على اكتشاف التطبيقات والمشاركة وصفحات المنتجات المخصصة وأفضل ممارسات الاشتراك والمزيد، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمطورين لتجربة Vision Pro في مختبرات كوبرتينو ولندن وميونيخ ونيويورك.

وتقدم Apple أيضًا أنشطة تركز على Vision Pro، بهدف مساعدة المطورين على تعلم تصميم وبناء التطبيقات والألعاب لسماعات الرأس، ويمكن للمطورين الاشتراك في الاستشارات الفردية أيضًا، والحصول على نصائح حول تصميم التطبيقات والتقنيات الجديدة ومواضيع أخرى.

تُعقد الجلسات في مناطق متعددة حول العالم، بعضها عبر الإنترنت وبعضها شخصيًا، وتتوفر القائمة الكاملة لجلسات الخبراء الخاصة بشركة Apple على موقع المطورين الخاص بها.







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