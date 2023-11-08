البرلمان المكسيكى: الكائنات الفضائية حقيقية ولكنها قد لا تكون من الفضاء الخارجى

MENAFN - Youm7) عاد فريق من العلماء إلى البرلمان المكسيكي أمس ليعلن أن المومياوات البيروفية ذات الأصابع الثلاثة التي تم الكشف عنها في سبتمبر حقيقية، لكنهم رفضوا تحديد ما إذا كانوا كائنات فضائية أم لا، وادعى أحد الأطباء أن العينات كانت من "الأنواع الجديدة" التي لا تحتوي على رئتين أو أضلاع، وفقاً لصحيفة "مترو".

صدم الصحفي وخايمي موسان، المتحمس للأجسام الطائرة المجهولة، العالم عندما كشف النقاب عن جثتين صغيرتين محنطتين في 13 سبتمبر،

قال إنهما دليل على وجود أشكال حياة غير بشرية على الأرض.

وبحسب ما ورد تم العثور على العينات جنبًا إلى جنب مع واحدة أخرى في منجم للطحالب في بيرو، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا بسيطًا في هذه العملية نظرًا لأن سلطات البلاد لم تكن على علم بـ "الاكتشاف".

ومع ذلك، فإن العلماء في جميع أنحاء العالم - وخاصة في المكسيك - كانوا متشككين على الفور وسارعوا إلى رفض هذه الادعاءات.

رداً على ذلك، عاد الصحفي موسان إلى الكونجرس في محاولة لإثبات أن الجثث - التي لم يتم عرضها هذه المرة - كانت شرعية، حاملاً معه سلسلة من الأطباء الذين قالوا جميعاً إن الجثث كانت لكائنات حية حقيقية.

كما أظهر المزيد من صور الجثث، بما في ذلك عينة جديدة غير مرئية، يبدو أن لديهم رؤوسًا مسطحة وممدودة وأطرافًا بثلاثة أصابع وأصابع قدم.

ظهرت صورة أخرى تظهر عينة مقطوعة الرأس تُعرف باسم "فيكتوريا"، والتي ادعى السيد موسان سابقًا أنها استخدمت لأخذ عينات الحمض النووي والتأريخ بالكربون لدعم ادعاءاته.

قال السيد موسان: "لا يقول أي من العلماء أن نتائج الدراسة تثبت أنهم كائنات فضائية، لكنني أذهب إلى أبعد من ذلك"، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تكون دليلاً على وجود أشكال حياة غير أرضية.

وقال عالم الأنثروبولوجيا روجر زونيغا، من جامعة سان لويس غونزاغا الوطنية في إيكا بيرو، إن الباحثين درسوا خمس عينات مماثلة على مدى أربع سنوات، وأضاف أنه لا يعرف أصل هذه الكائنات.

كما قدم السيد زونيجا رسالة موقعة من 11 باحثًا من الجامعة يعلنون فيها ذلك، وأوضحت الرسالة أنهم لا يشيرون إلى أن الجثث كانت "خارج كوكب الأرض".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها موسان عينات يدعي أنها أشكال حياة غير بشرية، حيث تم تشويه الجهود السابقة وثبت أنها خدع من صنع الإنسان بشكل واضح.

وبعد كشف النقاب عنه مؤخرًا، اجتمع المجتمع العلمي في المكسيك معًا لمناقشة النتائج في مؤتمر، كان عنوانه الفرعي "العلم يستجيب للمشعوذين والسذج".

وقال المضيف أليخاندرو فرانك، أستاذ الفيزياء الرياضية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM): "في مواجهة المشاكل الخطيرة التي نواجهها في المكسيك والكوكب بأكمله، بدءًا من تغير المناخ والحرب والأوبئة، فمن المحزن للتجمع للحديث عن آثام الدجال المحترف.

وأضاف إن مصدر قلقه الأكبر لم يكن ادعاءات موسان الأخيرة، بل أنها تم تقديمها في برلمان البلاد وأضاف: "ما هو على المحك هنا هو ما إذا كانت بلادنا ستتبع العلم أو الخرافات والشعوذة".

ومع ذلك، فتح الكونجرس أبوابه مرة أخرى أمام الصحفي وفريقه من الباحثين، ويبدو أنه حصل على دعم من مشرع واحد على الأقل، وهو عضو الكونجرس سيرجيو جوتيريز لونا، الذي دعا إلى إصلاح القانون المكسيكي لنشر جميع المعلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة.

تم عقد جلسة سبتمبر التي تم فيها عرض "الكائنات الفضائية" في الأصل لمناقشة وجود ظواهر شاذة غير محددة (UAP)، أو الأجسام الطائرة المجهولة، بعد جلسة استماع مماثلة في الولايات المتحدة.