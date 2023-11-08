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لعبة Vampire Survivors ستضم قريبًا أوضاع القصة المصغرة.. التفاصيل

11/8/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) تعد Vampire Survivors واحدة من أكبر الألعاب التى فاجأت الجميع في السنوات القليلة الماضية، حيث حصلت اللعبة مؤخرا على تحديث جديد يقدم طريقة لعب جديدة تمنح اللاعبين مزيد من المميزات، وفقا لتقرير engadget.



وقد وفر التحديث الجديد للعبة "أوضاع قصة مصغرة قائمة بذاتها" ستأخذ شخصيات Vampire Survivors في بعض "المهام الجانبية الغريبة".



وكل مهمة لها مسار تقدم خاص بها منفصل عن اللعبة الرئيسية، وسيكون لديك مجموعة محدودة من الشخصيات والأسلحة وشكا من القوة تحت تصرفك بينما تواجه تحديات مخصصة مثل البقاء على قيد الحياة لفترة زمنية محددة أو قتل عدد معين من الأعداء، وستحتوي المغامرات أيضًا على بعض "نصوص المعرفة" لربط القصة معًا.



وستصل المهام القليلة الأولى قريبًا على جميع الأنظمة الأساسية التي تتوفر بها اللعبة (الكمبيوتر الشخصي وXbox وSwitch والهاتف المحمول) ، ومن المفترض أن يستغرق كل منها ساعة أو ساعتين للانتهاء في المرة الأولى، وستتمكن من تعديل بعض المعدلات لعمليات التشغيل اللاحقة كما يمكنك لعب جميع المهام في وضع تعاوني.














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