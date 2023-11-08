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قريبا.. إنستجرام يحصل على ميزة إيقاف تشغيل إيصالات القراءة

11/8/2023 2:37:20 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح خدمة واتساب، إحدى الخدمات التي تقدمها ميتا، للمستخدمين إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، مما يسمح لهم بقراءة رسائلهم بخصوصية، قد تحصل خدمة أخرى مملوكة لـ ميتا على نفس الميزة قريبًا.



وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج ورئيس إنستجرام آدم موسيري، في قنواتهم الخاصة أن الشركة تختبر قدرة ستمكن المستخدمين من إيقاف تشغيل ميزة إيصالات القراءة.



وقال زوكربيرج: "إننا نختبر القدرة على إيقاف تشغيل إيصالات القراءة على رسائل إنستجرام المباشرة".

كما أوضح آدم موسيري، أن الشركة ستمكن الأشخاص قريبا من اختيار الوقت الذي يسمحون فيه للآخرين بمعرفة متى قرأوا رسائلهم.



ما هي إيصالات القراءة؟



عندما ترسل رسالة مباشرة إلى شخص ما على إنستجرام ، يتم إنشاء إيصال بالقراءة يخبر المرسل بأن المتلقي (المستلمين) قد شاهدوا رسالتك، ويحدث شيء مماثل في تطبيق واتساب حيث تشير العلامة المزدوجة ذات اللون الأزرق إلى أن المتلقي قد قرأ رسالتك.



على الرغم من أنها ميزة رائعة، إلا أنها قد تصبح مزعجة للشخص الذي يريد قراءة رسائله على انفراد أو لا يريد الرد على الرسالة على الفور، كذلك يقوم الأشخاص أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الميزة حتى لا يشعروا بالضغط للرد على الفور.



ووفقًا للقطة الشاشة التي شاركها موسيري، سيكون هناك تبديل للتحكم في الميزة، ومع ذلك قد لا يعمل هذا في حالة اختفاء الرسائل.



وقالت: "ترسل رسائل وضع Vanish دائمًا إيصالات القراءة"، بمجرد التمكين، لن يرى المستخدمون فقاعات صور الملف الشخصي أسفل الرسائل.












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