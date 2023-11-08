شركة (بنفت) وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية تُنشئان إبتكر للبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 18:01



أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وبدعم من صندوق العمل "تمكين"، عن اختيارها لمركز "ريادات" في عالي لتشغيل مركز "ابتكر للبحرين ("I4B")"، والذي سيديره "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB).



وقد حضر الفعالية المقامة بمركز ريادات، اليوم ، عدد من المسئولين من الجهات المتعاونة، وهم: الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، و عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، و بدر ساتر الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، و دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية ، حيث تم توقيع اتفاقية إطلاق مركز "ابتكر للبحرين" بين خليج البحرين للتكنولوجيا ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التابع لبنك البحرين للتنمية.



وبهذه المناسبة، باركت الأستاذة الأنصاري هذا المشروع الطموح الذي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتجديد وتطوير العمل بمركز "ريادات" ليتحول إلى مركز شامل للإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال، وتطوير كافة البرامج والمبادرات الداعمة لنمو رائدة الأعمال وخلق فرص عمل واعدة للمرأة البحرينية في إطار المسؤولية المشتركة لكافة الشركاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة نجاح المركز، وبما يرتقي بمستويات تنافسية المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الاقتصادية.



ونوهت الأنصاري بجهود جميع الشركاء في مركز "ابتكر للبحرين"، وهم شركة بنفت، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية التابع للشركة، وصندوق العمل "تمكين"، ومجلس التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المركز سيكون بمثابة فضاء مفتوح للابتكار ومركز للتدريب التقني يدعم التحول الرقمي لمشروعات المرأة البحرينية، وبالتالي تمكينها من تحقيق أهدافها والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية ودعم قطاع ريادة الأعمال ككل في مملكة البحرين.



ولفتت إلى أن "ريادات" يعمل وفق توجهات المجلس الأعلى للمرأة لتفعيل دور المركز في المساهمة بنجاح المرأة البحرينية اقتصادياً، وتشجيع رائدات الأعمال البحرينيات على إطلاق مشروعاتهن التجارية الخاصة، وتقديم ما يلزم من دعم لضمان استدامة هذه المشروعات وزيادة انتاجيتها وقدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.



من جانبه عبر عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن هذه الشراكة الهامة جدا مع المجلس الأعلى للمرأة والتوقيع لإنشاء مركز لتمكين ريادة الأعمال ودعم مبادرات ومشاريع التكنولوجيا لاسيما للمرأة البحرينية، وذلك دعماً وتمكيناً لخطط المجلس وفق توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة .



وأضاف: "نعمل مع الشركاء لتجهيز المركز وفق أحدث التقنيات، وسيتم طرح برامج دعم تخصصية متنوعة لقطاع التكنولوجيا تلبي حاجة سوق العمل وتنمي روح المبادرة والابتكار للمرأة البحرينية للعمل والارتقاء بهذا القطاع الهام، حيث إن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدية خبرة تراكمية ومعرفية مميزة لتشغيل الحاضنات ومسرعات الأعمال وبناء القدرات وهو ما نسعى لتحقيقه في هذه المبادرة".



من جانبها صرحت

دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية إننا نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والمجلس الأعلى للمرأة لإطلاق أول مركز أعمال من نوعه في مجمع ريادات. ومن خلال هذه الخطوة، نهدف لدعم الشركات الناشئة التي تديرها المرأة، حيث سنعمل على استضافة ورش عمل تدريبية وجلسات إرشادية وتنظيم فعاليات هادفة وغيرها الكثير من الأنشطة المتنوعة. وكوننا البنك الوحيد المختص بتوفير الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي، وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بإمكانات المرأة اللامحدودة والتزامنا بتمكين رائدات الأعمال البحرينيات، فقد حرصنا في الأعوام الماضية على دعم أكثر من 2700 رائدة عمل. وعليه، نحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيوفر الموارد الأساسية اللازمة لتمهيد طريق النجاح لهذه الشركات المبدعة."



من جانبه، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "ابتكر للبحرين هي مبادرة نوعية اطلقها خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بعام 2020 وتتضمن مجموعة برامج بالتعاون مع الشركاء بالقطاع المصرفي. وأضاف: من خلال هذه المبادرة فإننا فخورون اليوم بتدشين مركزنا الجديد وفق أحدث التجهيزات والممارسات وذلك في مجمع ريادات والذي يهدف لأن يكون مركزا معززا لتطوير المهارات وبناء القدرات والابتكار بمملكة البحرين. وبين ساتر أن المركز سيقدم مجموعة برامج نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص وفق احتياجات السوق مما يعزز نمو الشركات الناشئة.



جدير بالذكر ان أبتكر للبحرين "I4B" تمثل مبادرة رائدة في المملكة، وتهدف الى تنفيذ برامج شاملة تعزز المساواة والتوازن بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا وستعمل هذه المبادرة على عدة جهات، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث تلتزم "I4B" بتطوير المهارات، مع التركيز على تأهيل البحرينيين بشكل أفضل لتحقيق أدوار تقنية متقدمة في شركات التكنولوجيا الرائدة. وتسعى "I4B" لتوفير فرص متساوية للابتكار ووظائف تقنية للأفراد من الجنسين، بما في ذلك تحديد الفرص وتنظيم البرامج ذات الصلة. كما تقوم بتنفيذ برامج الإبداع (التسريع) لتنمية أفكار التكنولوجيا الجديدة. بالاضافة إلى ذلك تعمل كحاضنة لهذه الأفكار، حيث تقدم الدعم والإرشاد من خلال شبكة واسعة من المرشدين ذوي الخبرة، مما يمهد الطريق لتحقيق النجاح في مشهد التكنولوجيا في البحرين.



