شركة (بنفت) وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية تُنشئان إبتكر للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 18:01
أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وبدعم من صندوق العمل "تمكين"، عن اختيارها لمركز "ريادات" في عالي لتشغيل مركز "ابتكر للبحرين ("I4B")"، والذي سيديره "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB).
وقد حضر الفعالية المقامة بمركز ريادات، اليوم ، عدد من المسئولين من الجهات المتعاونة، وهم: الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، و عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، و بدر ساتر الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، و دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية ، حيث تم توقيع اتفاقية إطلاق مركز "ابتكر للبحرين" بين خليج البحرين للتكنولوجيا ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التابع لبنك البحرين للتنمية.
وبهذه المناسبة، باركت الأستاذة الأنصاري هذا المشروع الطموح الذي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتجديد وتطوير العمل بمركز "ريادات" ليتحول إلى مركز شامل للإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال، وتطوير كافة البرامج والمبادرات الداعمة لنمو رائدة الأعمال وخلق فرص عمل واعدة للمرأة البحرينية في إطار المسؤولية المشتركة لكافة الشركاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة نجاح المركز، وبما يرتقي بمستويات تنافسية المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الاقتصادية.
ونوهت الأنصاري بجهود جميع الشركاء في مركز "ابتكر للبحرين"، وهم شركة بنفت، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية التابع للشركة، وصندوق العمل "تمكين"، ومجلس التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المركز سيكون بمثابة فضاء مفتوح للابتكار ومركز للتدريب التقني يدعم التحول الرقمي لمشروعات المرأة البحرينية، وبالتالي تمكينها من تحقيق أهدافها والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية ودعم قطاع ريادة الأعمال ككل في مملكة البحرين.
ولفتت إلى أن "ريادات" يعمل وفق توجهات المجلس الأعلى للمرأة لتفعيل دور المركز في المساهمة بنجاح المرأة البحرينية اقتصادياً، وتشجيع رائدات الأعمال البحرينيات على إطلاق مشروعاتهن التجارية الخاصة، وتقديم ما يلزم من دعم لضمان استدامة هذه المشروعات وزيادة انتاجيتها وقدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه عبر عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت رئيس مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن هذه الشراكة الهامة جدا مع المجلس الأعلى للمرأة والتوقيع لإنشاء مركز لتمكين ريادة الأعمال ودعم مبادرات ومشاريع التكنولوجيا لاسيما للمرأة البحرينية، وذلك دعماً وتمكيناً لخطط المجلس وفق توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة .
وأضاف: "نعمل مع الشركاء لتجهيز المركز وفق أحدث التقنيات، وسيتم طرح برامج دعم تخصصية متنوعة لقطاع التكنولوجيا تلبي حاجة سوق العمل وتنمي روح المبادرة والابتكار للمرأة البحرينية للعمل والارتقاء بهذا القطاع الهام، حيث إن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدية خبرة تراكمية ومعرفية مميزة لتشغيل الحاضنات ومسرعات الأعمال وبناء القدرات وهو ما نسعى لتحقيقه في هذه المبادرة".
من جانبها صرحت
دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية إننا نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والمجلس الأعلى للمرأة لإطلاق أول مركز أعمال من نوعه في مجمع ريادات. ومن خلال هذه الخطوة، نهدف لدعم الشركات الناشئة التي تديرها المرأة، حيث سنعمل على استضافة ورش عمل تدريبية وجلسات إرشادية وتنظيم فعاليات هادفة وغيرها الكثير من الأنشطة المتنوعة. وكوننا البنك الوحيد المختص بتوفير الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي، وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بإمكانات المرأة اللامحدودة والتزامنا بتمكين رائدات الأعمال البحرينيات، فقد حرصنا في الأعوام الماضية على دعم أكثر من 2700 رائدة عمل. وعليه، نحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيوفر الموارد الأساسية اللازمة لتمهيد طريق النجاح لهذه الشركات المبدعة."
من جانبه، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "ابتكر للبحرين هي مبادرة نوعية اطلقها خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بعام 2020 وتتضمن مجموعة برامج بالتعاون مع الشركاء بالقطاع المصرفي. وأضاف: من خلال هذه المبادرة فإننا فخورون اليوم بتدشين مركزنا الجديد وفق أحدث التجهيزات والممارسات وذلك في مجمع ريادات والذي يهدف لأن يكون مركزا معززا لتطوير المهارات وبناء القدرات والابتكار بمملكة البحرين. وبين ساتر أن المركز سيقدم مجموعة برامج نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص وفق احتياجات السوق مما يعزز نمو الشركات الناشئة.
جدير بالذكر ان أبتكر للبحرين "I4B" تمثل مبادرة رائدة في المملكة، وتهدف الى تنفيذ برامج شاملة تعزز المساواة والتوازن بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا وستعمل هذه المبادرة على عدة جهات، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث تلتزم "I4B" بتطوير المهارات، مع التركيز على تأهيل البحرينيين بشكل أفضل لتحقيق أدوار تقنية متقدمة في شركات التكنولوجيا الرائدة. وتسعى "I4B" لتوفير فرص متساوية للابتكار ووظائف تقنية للأفراد من الجنسين، بما في ذلك تحديد الفرص وتنظيم البرامج ذات الصلة. كما تقوم بتنفيذ برامج الإبداع (التسريع) لتنمية أفكار التكنولوجيا الجديدة. بالاضافة إلى ذلك تعمل كحاضنة لهذه الأفكار، حيث تقدم الدعم والإرشاد من خلال شبكة واسعة من المرشدين ذوي الخبرة، مما يمهد الطريق لتحقيق النجاح في مشهد التكنولوجيا في البحرين.
MENAFN08112023000055011008ID1107396328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.