البا تعلن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 19:11



أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا) أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 17.3 مليون دينار بحريني (46 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلة انخفاضًا بلغ 64% على أساس سنوي، وذلك مقابل ربح بلغ 48 مليون دينار بحريني (127.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.



وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 12 فلسًا في الربع الثالث من العام 2023، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 34 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام 2023 ما قيمته 20.7 مليون دينار بحريني (55.2 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام 2022 والذي بلغ 58.2 مليون دينار بحريني (154.8 مليون دولار أمريكي) – أي بانخفاض بلغ 64% على أساس سنوي.



وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث من العام 2023 ما قيمته 48.6 مليون دينار بحريني (129.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 79 مليون دينار بحريني (210.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – مسجلاً انخفاضًا بلغ 38% على أساس سنوي. وفيما يخص الإيرادات من عقود مبرمة مع عملاء في الربع الثالث لعام 2023، حققت البا 400مليون دينار بحريني (1,063.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 403.2مليون دينار بحريني (1,072.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 0.8% على أساس سنوي.



أما بالنسبة للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023، فقد أعلنت البا عن تحقيق ربح بقيمة 94.6 مليون دينار بحريني (251.7 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 75% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 376.7 مليون دينار بحريني (1,001.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.



وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 67 فلسًا للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 266 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الربح الشامل للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 100.5 مليون دينار بحريني (267.3 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاضًا بلغ 75.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع الربح الشامل بقيمة 416.1 مليون دينار بحريني (1,106.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.



وبلغ إجمالي الربح للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 196.4 مليون دينار بحريني (522.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 465 مليون دينار بحريني (1,236.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 57.8% على أساس سنوي.



وحققت الشركة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2023 إيرادات من عقود مبرمة مع عملاء بقيمة 1,157 مليون دينار بحريني (3,077 مليون دولار أمريكي) مقابل 1,378.5 مليون دينار بحريني (3,666.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 16% على أساس سنوي.



وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 1,773 مليون دينار بحريني (4,715.7 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاضًا بلغ 2.7%، مقابل 1,822.5مليون دينار بحريني (4,847 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. في حين بلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 2,633.6 مليون دينار بحريني (7,004.1 مليون دولار أمريكي) وذلك مقابل 2,617.2 مليون دينار بحريني (6,960.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 – أي بارتفاع بلغ 0.6%.



جاءت إيرادات وأرباح الشركة متأثرة بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (انخفاض بلغ 8% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023، وانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023) وكذلك انخفاض العائدات الأعلى (انخفاض بنسبة 39% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023 وانخفاض بنسبة 36% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023).



وأقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه على خطة التسويق لعام 2024 والخطة التشغيلية السنوية لعام 2024، ووافق كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والذي عقد بتاريخ 28 سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، قام المجلس بمراجعة ومناقشة بعض المبادرات الاستراتيجية مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح واستعراض التقدم المحرز في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة.



وفي تعليقه على الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، صرح رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي قائلاً: "يشرفني أن أتولى مهام رئيس مجلس إدارة شركة البا ومواصلة السعي لخلق القيمة لمساهمينا – من خلال العمل المشترك مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة .. إن أداءنا المالي يثبت قدرتنا على التكيف وتحقيق النجاح وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكلي ثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم مع دخولنا عام 2024".



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي حول النتائج المالية للتسعة أشهر من العام 2023 :"يسعدني أننا تجاوزنا التوقعات على صعيد الأداء التشغيلي والمالي، خاصة في ظل نظرة المستثمرين السلبية التي كانت تسود صناعة الألمنيوم لأكثر من عام. وقد جاء هذا الأداء المتميز بفضل كفاءتنا في إدارة التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية – الأمر الذي مكّننا بشكل جزئي من الحد من تأثيرات تقلبات السوق".



وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم غد الخميس لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، وتحديد أولويات الشركة لعام 2023.