البا تعلن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 19:11
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا) أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 17.3 مليون دينار بحريني (46 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلة انخفاضًا بلغ 64% على أساس سنوي، وذلك مقابل ربح بلغ 48 مليون دينار بحريني (127.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.
وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 12 فلسًا في الربع الثالث من العام 2023، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 34 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام 2023 ما قيمته 20.7 مليون دينار بحريني (55.2 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام 2022 والذي بلغ 58.2 مليون دينار بحريني (154.8 مليون دولار أمريكي) – أي بانخفاض بلغ 64% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث من العام 2023 ما قيمته 48.6 مليون دينار بحريني (129.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 79 مليون دينار بحريني (210.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – مسجلاً انخفاضًا بلغ 38% على أساس سنوي. وفيما يخص الإيرادات من عقود مبرمة مع عملاء في الربع الثالث لعام 2023، حققت البا 400مليون دينار بحريني (1,063.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 403.2مليون دينار بحريني (1,072.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 0.8% على أساس سنوي.
أما بالنسبة للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023، فقد أعلنت البا عن تحقيق ربح بقيمة 94.6 مليون دينار بحريني (251.7 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 75% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 376.7 مليون دينار بحريني (1,001.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.
وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 67 فلسًا للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 266 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الربح الشامل للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 100.5 مليون دينار بحريني (267.3 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاضًا بلغ 75.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع الربح الشامل بقيمة 416.1 مليون دينار بحريني (1,106.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022.
وبلغ إجمالي الربح للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 196.4 مليون دينار بحريني (522.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 465 مليون دينار بحريني (1,236.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 57.8% على أساس سنوي.
وحققت الشركة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2023 إيرادات من عقود مبرمة مع عملاء بقيمة 1,157 مليون دينار بحريني (3,077 مليون دولار أمريكي) مقابل 1,378.5 مليون دينار بحريني (3,666.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 16% على أساس سنوي.
وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 1,773 مليون دينار بحريني (4,715.7 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاضًا بلغ 2.7%، مقابل 1,822.5مليون دينار بحريني (4,847 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. في حين بلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 2,633.6 مليون دينار بحريني (7,004.1 مليون دولار أمريكي) وذلك مقابل 2,617.2 مليون دينار بحريني (6,960.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 – أي بارتفاع بلغ 0.6%.
جاءت إيرادات وأرباح الشركة متأثرة بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (انخفاض بلغ 8% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023، وانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023) وكذلك انخفاض العائدات الأعلى (انخفاض بنسبة 39% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023 وانخفاض بنسبة 36% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023).
وأقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه على خطة التسويق لعام 2024 والخطة التشغيلية السنوية لعام 2024، ووافق كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والذي عقد بتاريخ 28 سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، قام المجلس بمراجعة ومناقشة بعض المبادرات الاستراتيجية مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح واستعراض التقدم المحرز في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة.
وفي تعليقه على الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، صرح رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي قائلاً: "يشرفني أن أتولى مهام رئيس مجلس إدارة شركة البا ومواصلة السعي لخلق القيمة لمساهمينا – من خلال العمل المشترك مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة .. إن أداءنا المالي يثبت قدرتنا على التكيف وتحقيق النجاح وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكلي ثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم مع دخولنا عام 2024".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي حول النتائج المالية للتسعة أشهر من العام 2023 :"يسعدني أننا تجاوزنا التوقعات على صعيد الأداء التشغيلي والمالي، خاصة في ظل نظرة المستثمرين السلبية التي كانت تسود صناعة الألمنيوم لأكثر من عام. وقد جاء هذا الأداء المتميز بفضل كفاءتنا في إدارة التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية – الأمر الذي مكّننا بشكل جزئي من الحد من تأثيرات تقلبات السوق".
وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم غد الخميس لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، وتحديد أولويات الشركة لعام 2023.
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