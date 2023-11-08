القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس إلهام حيدر علييف، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس إلهام حيدر علييف، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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