تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً
التاريخ
11/8/2023 2:36:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم الرياض تعليق الداراسة غداً في جميع مدارس مدينة الرياض الحكومية والأهلية والعالمية حضورياً على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي"
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